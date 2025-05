Milan: fissata la data dell’incontro per il nuovo allenatore

Viene segnata una data come appuntamento che interessa il Milan, per la questione sul nuovo allenatore.

Nella mattinata si era vociferata una voce in merito all’incontro in programma, che è previsto per scegliere se si è dentro o fuori sulla nomina dell’allenatore che sarà coinvolto nel valzer delle panchine. In un primo momento si era pensato al possibile approdo di Antonio Conte in rossonero che però, dovesse andar via dal Napoli, lo farà soltanto per la destinazione Juventus.

Discorso analogo per Allegri perché, il tecnico livornese potrebbe essere la scelta di riflesso del Napoli, qualora Conte dovesse finire in bianconero. Sono altre le soluzioni per il Milan, con Tare già a lavoro per la quesitone allenatore. E lunedì si saprà di più sull’incontro che quest’oggi ha svelato La Gazzetta dello Sport.

Incontro per l’allenatore: fissata la data che segna il futuro del Milan

Si chiuderà un cerchio questa sera a San Siro per il Milan, probabilmente tra i fischi dell’intero stadio per l’annata deludente e dichiarata come “fallimentare” dallo stesso Moncada che ha ammesso gli errori della società rossonera, con tutti coinvolti in quello che dovrà essere il domani che il club milanista dovrà vivere da assoluto protagonista.

Nella prossima stagione c’è la possibilità di riscattarsi, con un nuovo allenatore e in una scelta ben precisa che Igli Tare farà da nuovo ds dei rossoneri.

Una data importante da segnare sul calendario è quella di lunedì. Perché, come fa sapere la stessa fonte, è la data dell’appuntamento che Vincenzo Italiano si sarebbe dato col Bologna per programmare un futuro insieme. O per stringersi la mano e dirsi addio, per la grande occasione che si è presentata per lui come nuovo possibile allenatore del Milan.

I dettagli dell’incontro con Vincenzo Italiano

Saranno chiariti presto i dettagli dell’incontro di Vincenzo Italiano. La proposta che fa il Bologna è quella di un rinnovo, con l’intento di blindare l’allenatore. Oggi a Bologna sarà aria di festa perché il ciclo che chiude Italiano in questa stagione, in un solo anno, è vincente. Piazzamento in Europa League già archiviato e non scontato, con la Coppa Italia portata a casa. Una Coppa che ha condannato il Milan ad una stagione che poteva essere “salvata” proprio col trofeo.

Il Milan insiste perché il preferito è proprio l’allenatore ex Fiorentina. Ma sul tavolo per Italiano c’è un contratto fino al 2028. Ciò che vuole come “garanzia”, Vincenzo Italiano, è una squadra all’altezza per continuare a competere, se dovesse restare al Dall’Ara. La Supercoppa italiana da giocare in Arabia Saudita, così come l’ipotesi di piazzarsi ancora in Europa, è tra gli obiettivi che si pone Italiano. Altrimenti sarà addio, se i felsinei non possono garantirglielo, per il grande salto al Milan.