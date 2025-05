Milan, Furlani finanzia il mercato con la cessione del top player: c’è il via libera

Il Milan si finanzia la prossima campagna acquisti con la cessione del top player: la decisione è presa!

Morale sotto i tacchi per il Milan. La brutta batosta rimediata in finale di Coppa Italia non ha fatto altro che amplificare le problematiche riscontrate in una stagione, etichettata dallo stesso Furlani, come fallimentare. Salvo colpi di scena, i rossoneri si vedranno fuori dalla prossima edizione della UEFA Champions League, perdendo degli incassi vitali. Sono diversi i ragionamenti che in casa Milan stanno facendo, tra questi anche la possibilità di privarsi di uno o più pezzi pregiati per finanziare la nuova campagna acquisti. Nella lista dei potenziali partenti ci sarebbe anche l’idolo indiscusso della piazza: Tijjani Reijnders. L’olandese sembra essere finito prepotentemente nel mirino di un top club europeo. La dirigenza starebbe valutando attentamente questa opzione, conscia che la cessione del top player rischia di inasprire ulteriormente i rapporti con la tifoseria.

Reijnders fa le valigie? La big insiste: Furlani pronto a monetizzare

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.com’, continua ad essere asfissiante il pressing che il Manchester City starebbe attuando sul Milan per arrivare a Tijjani Reijnders. Pep Guardiola stravede per le capacità dell’olandese e di fatto lo avrebbe inserito nella lista dei prossimi colpi di mercato. I Citizens avrebbero manifestato un fortissimo interesse per l’ex Az Alkmaar, facendo sapere al Milan di essere disposti a mettere sul tavolo una maxi offerta.

Il Manchester City, spinto da Pep Guardiola, sarebbe pronto a strappare il via libera del Milan mettendo sul tavolo un’offerta da 75/80 milioni di euro. Una somma importante su cui il Milan avrebbe avviato delle attente riflessioni. Giorgio Furlani, infatti, non considererebbe nessun giocatore incedibile in questo momento. D’altronde, basti pensare a Sandro Tonali, idolo della piazza passato due anni fa al Newcastle United.

Il Milan ha il coltello dalla parte del manico, avendo una posizione contrariamente forte. Il centrocampista olandese ha di recente rinnovato il proprio contratto fino al 2030, accordi dal quale percepisce un ingaggio da 3.2 milioni di euro. Resta ancora da capire che decisione prenderà a riguardo Tijjani Reijnders. In attesa di conoscere le intenzioni del centrocampista classe 1998, il Manchester City si sarebbe fissato una deadline. Pep Guardiola vorrebbe portare a compimento la missione Reijnders prima dell’inizio del Mondiale per Club, che partirà il 13 giugno.

Tesoretto Reijnders: il Milan guarda in Serie A per sostituire l’olandese

Dall’eventuale cessione di Tijjani Reijnders, il Milan potrebbe quindi ricavare un’importante somma destinata a finanziare la prossima campagna acquisti. Giorgio Furlani si starebbe già muovendo, tenendo in caldo molti nomi. Nell’elenco, ci sarebbero principalmente dei profili appartenenti al campionato di Serie A. Qualora Reijnders dovesse andar via, il Milan si fionderebbe a capofitto su Samuele Ricci, regista di spicco del Torino. Si tratta di un’operazione che va dai 30/40 milioni di euro.

Il Milan avrebbe già avuto modo di avviare i contatti con l’entourage del playmaker 2001 durante l’inverno, con la promessa di riprendere i dialoghi in estate. Altro calciatore al centro dei pensieri dei rossoneri sarebbe Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese. Il centravanti classe 2000, preso in considerazione come alternativa a Gimenez, sta disputando un’ottima stagione. Lo confermo gli 11 gol in 32 partite di Serie A. Per lui, il club friulano chiede intorno ai 25/30 milioni.

Considerato il più che probabile rientro a Roma di Abraham e le riflessioni in corso su Jovic, il Milan sta tenendo ampio il proprio raggio d’azione. Per rinforzare il reparto offensivo, la società lombarda starebbe tenendo sottocchio anche Jonathan Burkardt del Mainz e Nikola Krstovic del Lecce.