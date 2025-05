L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è convinto: la società rossonera ha scelto lui come prossimo allenatore.

Dopo la brutta batosta subita in finale di Coppa Italia e la nona posizione con cui il Milan chiuderà molto probabilmente quella che è tremenda stagione di Serie A, la proprietà rossonera è ormai pronta a dare il ben servito a Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese verrà sollevato dall’incarico, mettendo la parola fine alla sua esperienza sulla panchina rossonera durata solo pochi mesi. La dirigenza già da diverso tempo si è messa alla ricerca del nuovo allenatore, mettendo nel mirino principalmente un esperto tecnico che conosce molto bene la Serie A. Giorgio Furlani, infatti, sarebbe fortemente orientato su di lui per rilanciare le ambizioni del Milan nella prossima stagione.

Furlani ha scelto: sarà lui il nuovo allenatore del Milan

Il Milan viaggia a passo spedito per quanto riguarda la questione allenatore. La società rossonera, di fatto, sa bene che dovrà sbrogliare quanto prima il tema tecnico per cominciare a lavorare concretamente nell’intento di riscattare una delle stagioni più negative nella storia del club. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe un candidato numero uno per la panchina. Si tratta di Maurizio Sarri, esperto allenatore attualmente svincolato dopo l’esperienza alla guida della Lazio.

Il Milan pare abbia messo lui in cima alla lista, intensificando i contatti con l’agente del tecnico toscano. Il nome di Maurizio Sarri sarebbe stato sondato dalla compagine rossonera anche nel dicembre scorso, prima dell’arrivo di Sergio Conceicao. Il club lombardo sembra essere sempre più deciso a muovere dei passi decisivi per Maurizio Sarri. Ad attrarre il Milan è la filosofia di gioco del mister ex Napoli, ma anche l’ottima capacità di valorizzare in modo significativo i giocatori in rosa.

Con Sarri arriva un altro ex Lazio: scelto il ds

Oltre a portare avanti i discorsi con Maurizio Sarri, il Milan starebbe cercando di capire se ci sono o meno i presupposti di portare in rossonero Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria in Coppa Italia ed il “Premio Bulgarelli – Number 8”, l’allenatore ex Fiorentina è ancor più al centro dell’attenzione, sopratutto del Milan. Il club rossonero non ha mollato affatto la pista per il tecnico del Bologna. Ma resta ancora da capire quale sarà la sua scelta in vista del prossimo futuro. La volontà della società rossoblù è quella di blindarlo, tenendoselo stretto anche per le prossime stagioni.

Infatti, il club emiliano avrebbe già avuto di incontrare la dirigenza per discutere della tematica rinnovo. Il Bologna starebbe provando a mettere sottochiave Vincenzo Italiano con questa proposta: estensione contrattuale fino al 2027, aumento dell’ingaggio da 2,2 a 2,5 milioni e rassicurazioni sul mercato. Insomma, il Bologna è determinato al massimo nel trattenere Vincenzo Italiano, ma il Milan resta comunque alla finestra. Resta aperta anche l’ipotesi che porta a Massimiliano Allegri, sul quale si sarebbe fiondato il Napoli in caso di addio con Conte. Non solo Sarri, il Milan starebbe premendo il piede sull’acceleratore per un altro ex biancoceleste. Un dirigente esperto che ha già lavorato con il tecnico toscano ai tempi della Lazio.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, il Milan sarebbe ritornato con prepotenza sulla pista che porta a Igli Tare. Secondo Fabrizio Romano, il club sarebbe ad un passo da concedere all’ex Lazio la carica di ds. L’accordo tra le parti, di fatto, pare essere in via di definizione. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un nuovo incontro che potrebbe risultare decisivo. Al contempo, il club rossonero continua a tenere aperti i contatti per Tony D’Amico. Inoltre, nelle ultime ore ha preso quota un altro nome, ossia, quello dell’ex Atalanta Lee Congerton. Si tratta di un profilo internazionale, attualmente all’interno della dirigenza dell’Al-Ahli. La società rossonera sta cercando di accelerare per risolvere la vicenda ds a stretto giro.