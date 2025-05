Milan, futuro segnato per il rossonero: il clamoroso retroscena conferma tutto

Sembra ormai essersi delineato il futuro al Milan del rossonero. Il clamoroso retroscena emerso in queste ore non lascia dubbi in vista dell’estate.

Saranno giorni più che intensi quelli che si appresta a vivere il Milan. Tra una settimana esatta il Diavolo sarà a Roma per la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Una gara decisiva per le sorti di un’annata rossonera comunque troppo piena di alti e bassi.

Un occhio alla finalissima, ma un occhio anche al futuro. Sì, perché il Milan non vuole ripetere gli errori della scorsa estate. Il calciomercato impatterà e non poco sulla prossima stagione ed è per questo che si sta già pianificando il più possibile. Ad essere stato ormai pianificato è ad esempio il futuro di un rossonero.

Milan-Reijnders, ancora avanti insieme: fermati sul nascere gli assalti di Man City e Barcellona

Il Milan non ha nessuna intenzione di separarsi da Tijjani Reijnders. Il rinnovo fino al 2030 lo aveva già preannunciato, ma c’è sempre stato sullo sfondo il possibile assalto di una big a rovinare i piani. Secondo quanto riportato però da Tuttosport, in queste ultime settimane il Milan avrebbe rifiutato alcune ricche offerte da parte di Manchester City e Barcellona.

Il club rossonero non è disposto a cedere Reijnders per nessuna cifra, difficile pensare al contrario dopo la stagione superlativa dell’olandese. L’ex AZ Alkmaar è stato il faro di un Milan che troppe volte ha pascolato nel buio. Il Diavolo è innamorato di Reijnders ed anche Reijnders è follemente innamorato del Diavolo.