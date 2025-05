Milan, Gabbia avvisa il Bologna: messaggio perentorio!

Matteo Gabbia avvisa il Bologna in vista della finale: il messaggio del difensore rossonero è perentorio.

Il Milan mette a segno la sua quarta vittoria consecutiva, lanciandosi con grande entusiasmo alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. La squadra di Sergio Conceicao è uscita trionfante anche dalla 36esima giornata di Serie A, battendo in casa proprio la formazione emiliana. Il Diavolo ha vinto ancora una volta a suo modo, in stile Conceicao: in rimonta. Dopo aver subito la rete dello svantaggio con Orsolini, il Milan ha cambiato l’inerzia del match, inanellando una nuova vittoria grazie alla doppietta di Gimenez e alla rete di Pulisic. Un successo che a fine gara ha commentato Matteo Gabbia ai microfoni di Dazn.

Gabbia è carico a mille per la finale: Bologna avvertito

Matteo Gabbia ha commentato con grande soddisfazione l’ultimo successo rossonero, palesandosi carico a pallettoni per la finale di mercoledì: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, poi non penso sia solo un discorso di modulo, ma anche di interpretazione. Abbiamo approciato meglio, soprattutto dopo il gol abbiamo reagito e abbiamo provato qualcosa in vista di mercoledì”.

Durante l’intervista, Gabbia ha parlato anche di Gimenez: “Santi è un ragazzo eccezionale, lavora molto ed è un grande professionista. Ha sempre lavorato tanto, mettendo sempre cuore e testa. Sta meglio rispetto a qualche settimana fa, si merita questa doppietta”.

Gabbia ha poi mandato un messaggio al Bologna, ma principalmente alla sua squadra in vista della finale di Coppa Italia: “Sembra banale, ma dobbiamo lasciare tutto sul campo. Deve essere la nostra prerogativa per mercoledì. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo”.

Gabbia ha concluso facendo il punto sulle condizioni di Tomori, il quale ha lasciato il campo da gioco nel corso del primo tempo: “È uscito con mal di testa, ma sono certo che ci sarà e farà di tutto per esserci”.