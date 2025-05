Milan, Guardiola annuncia: lo ha detto sul futuro di Walker

Il tecnico del Manchester City è stato chiaro sul proprio futuro e quello della rosa del club inglese.

La stagione del Milan è ormai giunta al termine: i rossoneri hanno chiuso ieri sera la propria Serie A, portando a casa i 3 punti davanti ad un San Siro dal clima surreale. La squadra di Conceicao, destinato a lasciare il club rossonero, ha ottenuto una vittoria contro il Monza già retrocesso, grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix. Dura contestazione dei tifosi rossoneri, con la curva sud che si è disposta al secondo anello blu formando la scritta “GO HOME”, messaggio destinato alla dirigenza rossonera. Gli stessi, hanno lasciato lo stadio al minuto 15′ del match, lasciando San Siro semivuoto. Chi ha proseguito a vedere la partita, si è unito in tantissimi fischi dopo il triplice fischio.

Futuro Walker, Guardiola è stato chiaro: cosa può fare il Milan

Ciò che è chiaro in questo momento in casa Milan è il fatto che quest’estate ci sarà una vera e proprio rivoluzione nella squadra: l’operato principale sarà consegnato a Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, che avrà il compito di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, con l’obiettivo di tornare in Europa. Tanti i giocatori che lasceranno Milano, alcuni anche importanti, e tra questi ci potrebbe essere anche Walker.

Il terzino inglese è arrivato al Milan dal Manchester City nella scorsa sessione invernale di mercato, per un milione di euro in prestito con diritto di riscatto. Cosa farà il Milan? Il club rossonero può esercitare l’opzione del riscatto versando al club inglese 5 milioni di euro: in questo modo, Walker si legherebbe ai rossoneri fino al giugno 2027.

E il City, cosa ne pensa di questa operazione? Nell’ultima conferenza stampa, il tecnico della squadra inglese Pep Guardiola è stato chiaro: vuole una rosa non troppo lunga, per far giocare il più possibile tutti i giocatori. L’ex tecnico del Barcellona è disposto a rimanere alla guida della squadra, a patto che ci siano pochi giocatori, ma buoni. Walker, arrivato al Milan a metà stagione dopo una prima parte deludente, potrebbe dunque essere liberato dal club inglese, con Guardiola che non lo vuole nemmeno per il Mondiale per Club.

Il Milan dovrà decidere dunque se riscattarlo o meno, vista anche l’età (35 anni). In questo momento il riscatto è un’ipotesi lontana, ma non da escludere.