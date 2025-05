Milan: il colpo arriva dalla Premier con i soldi di Reijnders

Il progetto al Milan vede i rossoneri tra i principali protagonisti del calciomercato che sarà in Serie A.

In questo momento è chiaro che trattenere calciatori come Leao, Theo e soprattutto Tijjani Reijnders che è probabilmente uno dei pochi ad aver ottenuto una stagione straordinaria, nonostante la situazione in classifica del Milan, risulta molto complesso.

Senza coppe, per calciatori di questo spessore e soprattutto nel giro della Nazionale in vista dell’estate del 2026 che porta al Mondiale, è molto difficile pensare alla loro permanenza. Anche se si porta sul petto il logo dell’AC Milan. Pertanto, non facendosi trovare impreparato, Igli Tare arriverà per risolvere quella che è la sua situazione difficile, per poi scegliere quali occasioni di calciomercato sfruttare. Una, tra queste, arriva a sorpresa dalla Premier League.

Calciomercato Milan, colpo dalla Premier: è il sostituto di Reijnders

Rispedendo indietro Joao Felix e vendendo Reijnders al Manchester City, per cifre non proprio basse, spingerà il Milan a prendere un grande calciatore proprio dal Chelsea.

Un colpo a sorpresa che il Milan, senza coppe, potrebbe rilanciare comunque nel suo organico. Un po’ come si è visto con McTominay che lasciando il Manchester United, dopo un’esperienza deludente vissuta proprio in Inghilterra e all’Old Trafford, è diventato poi MVP del campionato in Serie A, al suo primo anno al Napoli. Uno Scudetto che ha vinto da protagonista e chissà che non possa succedere anche a chi, dal Chelsea, può arrivare in Italia e al Milan.

Come hanno fatto sapere dalla Spagna, l’obiettivo di calciomercato di Barcellona e Tottenham, lascerà probabilmente il Chelsea. Riportata da Fichajes,net è la notizia di calciomercato che riguarda anche il Milan perché, quella per Christopher Nkunku è un’occasione che può essere sfruttata al volo.

Per il Milan e per il Mondiale: grande affare col Chelsea

Lasciando il Chelsea, proverebbe a rilanciarsi il calciatore francese, che ha voglia di esserci al Mondiale con la Francia nel 2026. In questo momento le cifre del suo cartellino sono al ribasso, tant’è che Christopher Nkunku può davvero arrivare in Serie A.

Tijjani Reijnders finirebbe al City per 70-80 milioni di euro e circa la metà verrebbero investiti da Tare per il colpo sulla trequarti che rilancerebbe Nkunku come titolarissimo al Milan, dopo l’esperienza in chiaroscuro al Chelsea. Ritrovando così la possibilità di giocarsi una chance in Nazionale, il Milan potrebbe approfittarne. Un’operazione che, oltretutto, potrebbe compiersi in prestito con opzione di riscatto. La certezza è che Nkunku saluterà il Chelsea. Da capire se per il futuro in Serie A, al Milan o alla Juventus, oppure se restando in Premier League, finendo al Tottenham in Champions League.