Milan, il nuovo allenatore porta due stelle dal Barcellona: che bomba di mercato!

Il nuovo tecnico porta al Milan due top player del Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna è clamorosa!

L’argomento allenatore resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera sembra avere una data di scadenza, nonostante l’eventualità della vittoria finale in Coppa Italia. Da diverse settimane ormai, la dirigenza ha ripreso in mano la propria agenda degli allenatori per individuare il prossimo nuovo condottiero del Diavolo. I nomi che orbitano intorno all’ambiente di Via Aldo Rossi sono principalmente quelli di Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini. Alla corsa per la panchina del Milan si sarebbe aggiunto anche un tecnico emergente, uno di quelli che sta tanto facendo parlare di sé in Serie A: Cesc Fabregas.

Fabregas scala le gerarchie: con lui arrivano due big del Barcellona

Il Milan starebbe considerando anche il tecnico spagnolo, autore di una sorprendente stagione alla guida del Como. Cesc Fabregas sta mettendo in mostra delle capacità tattiche e delle conoscenze gestionali importanti in questa stagione di Serie A. Nonostante sia il suo primo anno in massima serie, l’allenatore classe 1987 è riuscito a portare la sua squadra verso un’espressione di calcio molto interessante, dandogli una chiara identità. Una filosofia che sta affascinando tutti in Serie A e non solo.

Il Milan starebbe sopratutto a lui per il dopo Conceicao, così come raccontano le ultime indiscrezioni giunte dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale ‘ElNacional.cat’, Cesc Fabregas avrebbe assunto una posizione di forza nelle scelte rossonere, diventando il candidato numero uno per la panchina. Qualora l’emergente tecnico spagnolo dovesse diventare il nuovo allenatore del Milan, avrebbe già in mente di chiedere alla dirigenza un doppio colpo dal Barcellona.

Il primo nome in lista è quello di Ferran Torres, attaccante di qualità e tatticamente molto versatile. Il secondo profilo sarebbe Fermin Lopez, centrocampista di talento e con dei margini di crescita impressionanti. Il classe 2003 andrebbe a rinforzare una delle zone più nevralgiche del campo: la mediana. Tuttavia, per ora si tratta solo di un’indiscrezione di mercato. Ma qualora Cesc Fabregas dovesse realmente accomodarsi sulla panchina del Milan, il doppio colpo dal Barcellona non sarebbe da escludere.