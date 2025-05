Milan, Joao Felix via a giugno: c’è già la nuova destinazione

Joao Felix è prossimo a lasciare il Milan dopo soli sei mesi con la maglia rossonera: c’è già la nuova destinazione.

L’ultima sessione invernale di calciomercato ha visto il Milan uno dei club più attivi, portando sulla sponda rossonera di Milano ben cinque nuovi innesti, se si aggiunge anche il nuovo allenatore, arrivato proprio a ridosso di quel periodo. Gimenez, Sottil, Bondo, Walker e Joao Felix: almeno un colpo per reparto, per completare la rosa rossonera e far fronte alle partenze dei calciatori. C’è chi è arrivato a titolo definitivo e chi invece in prestito con diritto di riscatto: uno di questi è il portoghese Joao Felix, arrivato in prestito dal Chelsea. Fino ad ora, con la maglia rossonera l’attaccante portoghese è sceso in campo 12 volte, trovando un solo gol alla sua prima presenza, in Coppa Italia.

Milan, Joao Felix destinato alla partenza

Joao Felix è arrivato al Milan anche per provare a ritrovare continuità, quella continuità che spesso nella carriera calcistica gli è mancata in tutte le squadre in cui ha militato. Il portoghese, su cui i tifosi rossoneri hanno contato, non ha però rispettato le alte aspettative che anche la dirigenza di Via Aldo Rossi si era fatta su di lui. Da qui, la volontà di non voler proseguire il prestito o comunque esercitare il riscatto.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il calciatore non ha soddisfatto le aspettative del club, per cui non è intenzionata a trattenerlo per la prossima stagione. L’entourage del giocatore si sta già muovendo per trovare una nuova sistemazione, e c’è una squadra su tutte che si è interessata di lui, ovvero il Flamengo. Il club brasiliano sarebbe interessato ad ingaggiarlo in vista anche del Mondiale per Club, quindi subito i primi giorni di giugno.

Milan, per la prossima stagione bisogna ripartire

Parola d’ordine in casa rossonera in vista della prossima stagione: ripartenza. In Via Aldo Rossi si continua a tener monitorata la situazione legata al direttore sportivo, che in queste ultime settimane sembra essere un pò sparita dall’orizzonte. L’altra questione è capire se proseguire o meno con Conceicao, dunque la scelta dell’allenatore. Da qui, la programmazione per quanto riguarda la rosa, che subirà sicuramente dei cambiamenti. L’obiettivo è tornare a competere con le zone alte della classifica.