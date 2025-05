Milan, la rifondazione parte dall’attacco: già scelto il nuovo bomber

In casa Milan è già pronta la rifondazione in vista della prossima stagione: i rossoneri hanno scelto il nuovo bomber, è da 25 milioni

Per dare il via alla rifondazione serve tempo e soprattutto idee. Quelle deve metterle Igli Tare, il nuovo ds scelto dai rossoneri per non ripetere una stagione che sta finendo agli archivi. Settimane di riflessioni in via Aldo Rossi, Paratici sfumato all’ultimo secondo e la virata poi sull’uomo scelto da Ibrahimovic, l’ex dirigente della Lazio.

Il calcio italiano è come il suo giardino e dovrà muoversi con grande abilità, mettendo in mostra ciò che l’ha contraddistinto alla Lazio: la capacità di rinforzare la rosa senza spendere una quantità eccessiva di denaro. Non sarà certo semplice per Tare ma la sfida è già iniziata ed è pronto a vincerla.

Il Milan chiuderà l’annata senza Coppe un’onta che non dovrà ripetersi: e così nella prossima stagione dovrà esserci necessariamente il riscatto. La rifondazione partirà dall’attacco, un reparto in cui serviranno eccome i rinforzi.

Milan, si riparte da Gimenez: la decisione su Abraham

Il perno da cui ripartire è Santiago Gimenez, l’investimento invernale da oltre 30 milioni, il calciatore su cui puntare ad occhi chiusi che dovrà garantire un gran numero di gol.

Se il messicano sarà il titolare senza discussioni, grandi dubbi sulle posizioni degli altri compagni di reparto. In primis Jovic. Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza nel mese di giugno ma ha pure un’opzione a favore della società di estensione per un’altra stagione. Nelle ultime settimane ha mostrato di poter essere ancora utile alla causa rossonera, con prestazioni di rilievo e gol pesanti.

Ecco perché alla fine potrebbe restare con un ruolo da bomber di scorta. Andrà via, invece, Tammy Abraham: il bomber inglese ha disputato un’ottima stagione chiudendo in doppia cifra ma su di lui pesano i 4,5 milioni di ingaggio e soprattutto i 25 necessari per riscattarlo.

Milan, ecco l’obiettivo: un bomber da 25 gol

Il Milan sarà quindi costretto ad acquistare almeno un bomber di spessore. Ed il mirino è caduto su Mateo Retegui. Il centravanti dell’Atalanta è il capocannoniere del campionato, ha dimostrato di essere in grado di segnare gol pesanti e di tenere in piedi il reparto offensivo di una big praticamente da solo.

Già nella scorsa stagione, prima di fiondarsi su Morata, il Milan l’aveva sondato. E stavolta potrebbe essere l’occasione giusta per celebrare il matrimonio, sebbene con un anno di ritardo.