Milan, la Roma vuole Saelemaekers: la proposta dei giallorossi

Saelemaekers, la Roma lo vuole acquistare a titolo definitivo: pronta la proposta dei giallorossi, c’è un asso nella manica ma non è Abraham

Alexis Saelemaekers è stato per la Roma uno dei migliori acquisti della sessione estiva. Arrivato quasi in sordina, in uno scambio con Abraham, il centrocampista belga nella gestione Juric è stato elemento pressocché imprescindibile. Giocava sempre il calciatore ex Milan e pure con ottimi risultati.

Con l’arrivo di Ranieri la situazione è leggermente cambiata: il belga è diventato un’alternativa di lusso più che altro, capace di spaccare le partite quando chiamato in causa. Un impatto ugualmente importante e positivo, che ha soddisfatto i dirigenti giallorossi tanto che il ds Ghisolfi vuole riscattare il calciatore.

Un’operazione che esula dalla nomina del nuovo allenatore, perché il calciatore è ritenuto valido ed in grado di poter dare il suo contributo anche nella prossima stagione anche perché duttile ed in grado di giocare in più ruoli.

Roma, la mossa per convincere il Milan a cedere Saelemaekers

La Roma vuole quindi acquistare il calciatore ed è pronta a dialogare con il Milan di questa eventualità. Al momento, però, sono due i passaggi che deve eseguire la società giallorossa. Manca, infatti, ancora l’accordo con il calciatore. Appena trovata l’intesa su un contratto della durata pluriennale la Roma busserà alle porte del club rossonero per il trasferimento del calciatore.

Da Trigoria non c’è nessuna intenzione di versare i circa 30 milioni che vorrebbe il Milan per il calciatore. A fronte di una mancata cifra stabilita per il riscatto, i due club dovranno necessariamente trovare un’intesa per il cartellino del calciatore. La Roma, però, ha un asso nella manica: vuole inserire nella trattativa una contropartita tecnica che non sarà Abraham per far abbassare il prezzo.