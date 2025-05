Milan, la stagione si chiude con un’altra beffa: il verdetto è ufficiale

Ancora una beffa per il Milan che chiude così una stagione a dir poco disastrosa. Gli ultimi risultati si traducono in un verdetto che tutti avrebbero voluto evitare.

Sabato sera a San Siro si è chiusa la stagione del Milan. Una vittoria per 2-0 con il Monza, inutile ai fini della classifica, dove l’attenzione era di fatto tutta sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.

Ieri sera si è invece definitivamente conclusa l’annata di Serie A. A scendere in campo sono state le squadre in lotta per un posto in Europa e quelle in lotta per la salvezza. I risultati di ieri hanno dunque dato gli ultimi verdetti e tra questi ce n’è uno che interesse molto da vicino il Milan.

La Fiorentina vince e inguaia il Milan: in Coppa Italia si partirà dai trentaduesimi

Il successo della Fiorentina sul campo dell’Udinese ha permesso alla Viola di chiudere al sesto posto e centrare la qualificazione in Conference League. Al tempo stesso il Milan è stato condannato all’ottavo posto. Ciò significa che i rossoneri dovranno iniziare la Coppa Italia dai trentaduesimi di finale.

Il club rossonero non rientra tra le otto teste di serie (il Bologna nono è testa di serie in quanto detentrice del trofeo) e sarà dunque costretto a sfidare il Bari nel weekend del 16-17 agosto.

Una grana in più per il Milan che dovrà così iniziare la stagione in anticipo e con un impegno che sarebbe stato meglio evitare. Un’ulteriore beffa per il Diavolo in una stagione ricca di tante e troppe delusioni.