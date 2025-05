Milan, la statistica che non ti aspetti: quanti punti arrivati da rimonta!

Il Milan è il primo club italiano ad aver ottenuto più punti da situazioni di svantaggio: il dato impressionante.

Con la vittoria di ieri sera per 3 a 1 sul Bologna, grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e al gol di Pulisic, il Milan di Sergio Conceico ottiene la quarta vittoria consecutiva, considerando anche la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l’Inter. Un ciclo di vittorie frutto anche di un’importante cambio di modulo, con la squadra rossonera che dopo l’ultima pausa nazionali ha cominciato a giocare con il 3-4-3, avendo più solidità e compattezza, soprattutto a livello difensivo. Un cambio che i giocatori rossoneri hanno apprezzato, ascoltando le indicazioni del tecnico portoghese, arrivato a stagione in corso e con l’obiettivo di risollevare il Milan dopo una prima parte di stagione deludente.

Milan, recuperate tante situazioni di svantaggio: la statistica

La stagione rossonera non è stata affatto semplice, a partire già dall’estate scorsa, con i tifosi che non hanno apprezzato la scelta di far sedere Fonseca sulla panchina rossonera. E a stagione in corso la dirigenza di Via Aldo Rossi se n’è resa conto, chiamando Sergio Conceicao alla guida della squadra. Subito tanto entusiasmo, grazie alla vittoria della Supercoppa, tramontato poi però con l’uscita dalla Champions League.

Quello che il Milan può avere come rimpianto, e lo ha sottolineato anche Pulisic al termine del match di ieri sera, è la posizione in classifica, certamente non all’altezza del club. I rossoneri si sono ritrovati in queste ultime settimane e, considerato l’andamento di quelle davanti, possono sperare ancora di raggiungere un posto in Europa.

C’è una statistica, però, che sorride alla squadra rossonera: in Italia il Milan è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio, in particolare 22 punti. Un dato che sorride ai rossoneri, ma appunto dà anche qualche rimpianto in più. A livello europeo, in questo dato il Milan è dietro solamente all’Atletico Madrid, che di punti ne ha recuperati 23. Stessi punti recuperati invece dal Liverpool, 22, che è stato in grado di vincere anche la Premier League.