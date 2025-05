Milan: l’agente conferma il prezzo, colpo dalla Premier per 50 MLN

Il calciomercato del Milan passa da Igli Tare e per quella che sarà una sessione che dovrà comunque essere ricca, malgrado l’assenza dalle coppe per i rossoneri.

Nell’intento del club rossonero quello di procedere verso il percorso di rinnovamento, con Igli Tare che indicherà per la sua guida tecnica, nel progetto che nasce al Milan con la scelta del nuovo allenatore, spendendo i soldi e facendolo, questa volta, nella maniera giusta.

Molti andranno via, alcuni tra i senatori della vecchia gestione scudettata di Pioli, pure. Altri resteranno, con l’intento di riportare a quei livelli il Milan quando nel 2022 riuscirono ad agguantare lo storico diciannovesimo Scudetto per poi arrivare alle semifinali di Champions League l’anno successivo. Insomma, i livelli che un club prestigioso e storico come il Milan merita davvero. Oggi, l’agente di uno degli obiettivi di calciomercato di Igli Tare, ha preso voce. E il prezzo sarebbe stato fissato per il colpo in casa Milan.

Calciomercato Milan: l’obiettivo dalla Premier

L’obiettivo di calciomercato dalla Premier è uno di quei calciatori che, rinunciando alla Serie A, per il grande salto, ha vissuto gli alti e bassi del suo nuovo club in Inghilterra, per poi viversi l’esperienza importantissima nella finale di Europa League.

Si tratta infatti di uno dei migliori calciatori del club londinese che, arrivato ai massimi livelli della sua esperienza con il Tottenham, potrebbe già salutare. Ma se lo farà, avvisa il suo agente, lo farà non per meno di 50 milioni di euro.

Cifre che il Milan, in qualche maniera, avrebbe addirittura già potuto incassare a gennaio quando si fece avanti il Como per Theo Hernandez. La destinazione non fu gradita al francese, che rischia comunque di salutare tra giugno e luglio. Sulle tracce di Theo Hernandez resta il Real Madrid, così come il Paris Saint-Germain e il Milan, che non resterà a mani vuote, punterebbe forte su Destiny Udogie.

Milan, 50 milioni per il colpo dal Tottenham: c’è anche un’alternativa

L’agente di Destiny Udogie ha parlato ai microfoni di TMW. L’agente dell’esterno italiano, Stefano Antonelli, ha fatto subito chiarezza sulle cifre che serviranno per cedere eventualmente Udogie: “Il calciomercato è sempre aperto, ma sfido chiunque a comprare adesso Udogie dal Tottenham per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. In Italia sono arrivati molti giocatori che, arrivando dalla Premier, non è che hanno fatto bene… ma benissimo. Penso ad Anguissa, a Lukaku, Tomori anche per citarne qualcuno. Poi McTominay è di un’altra categoria. Però parliamo di giocatori che non erano titolarissimi. Difficile pensare che si possa prendere un titolarissimo del Tottenham, deve succedere qualcosa di particolare.”

È per questo che il Milan, se dovesse salutare Theo, potrebbe provare a mettere le mani su Nuno Tavares. Il calciatore che pure è arrivato dalla Premier alla Serie A, potrebbe fare al caso del Milan. Ma in quella occasione, le cifre saranno totalmente differenti e più basse a causa di una condizione fisica mostrata, nell’arco dell’intera stagione, non proprio ottimale.