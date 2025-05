Milan, le condizioni di Abraham, Bondo e Sottil: il comunicato

A poco più di 24 ore dal match contro il Genoa, il Milan perde tre giocatori: il comunicato ufficiale del club.

Genoa-Milan sarà il match di chiusura di questa 35* giornata del campionato di Serie A, sfida in programma domani sera alle ore 20:45 al Ferraris di Genova. La squadra rossonera è a caccia di punti per sperare ancora di entrare in una delle competizioni europee, con la Champions che è sempre più lontana. A tal proposito, durante la conferenza stampa odierna, Conceicao ha espresso tutto il suo rammarico per non rientrare nelle squadre in lotta per la Champions, che in queste ultime partite stanno lasciando punti preziosi.

Verso Genoa-Milan, tre giocatori out: le condizioni

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan, Conceicao ha annunciato i problemi fisici di tre giocatori della rosa, ovvero Abraham, Bondo e Sottil. A poco più di 24 ore dalla sfida, arriva il comunicato ufficiale del club rossonero, che riporta le condizioni dei tre giocatori.

Per Sottil si tratta di un risentimento al muscolo otturatore esterno di destra, dunque non sarà disponibile per il match. Non lo sarà nemmeno Bondo, per un trauma alla caviglia destra. Ci sono un pò più di speranze per Tammy Abraham, alle prese con un affaticamento al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno da rivalutare nelle prossime 24 ore.

Con Jovic alle prese con qualche acciacco fisico e Abraham in dubbio, molto probabilmente domani partirà titolare Santiago Gimenez nel ruolo di punta.