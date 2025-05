Milan, Leao difende Allegri: stoccata social all’ex rossonero

Rafael Leao lancia una frecciata sui social all’ex rossonero: l’attaccante portoghese ha preso le difese di Massimiliano Allegri.

Dopo Igli Tare, recentemente nominato nuovo direttore sportivo rossonero, il Milan si prepara ad annunciare il ritorno nella casa del Diavolo di Massimiliano Allegri. La società rossonera ha scelto l’esperto tecnico di Livorno per il post Conceicao, allenatore sollevato ufficialmente dall’incarico nella serata di ieri. Max Allegri avrebbe già sottoscritto il contratto con i rossoneri, legandosi al club con un contratto biennale (più opzione per un’altra stagione) da 5 milioni a stagione. L’ex Juventus non è ancora ufficialmente il nuovo mister del Milan, ma Rafael Leao ha già preso le sue difese in una circostanza social.

Leao difende Allegri: frecciatina all’ex Milan

Rafael Leao non è riuscito a tralasciare l’ultimo commento di Antonio Cassano. L’ex rossonero h scatenato una nuova polemica, usando delle parole forti nei confronti di Massimiliano Allegri. Cassano ha fatto discutere, rendendosi protagonista nel corso di un video realizzato un mese fa da Italian Football TV. Durante la chiacchierata, Cassano ha affermato senza indugi che lo Scudetto vinto dal Milan nel 2011 è merito suo e non del tecnico di Livorno.

In quella stagione, Fanta Antonio arrivò ai rossoneri nel mercato di gennaio, dopo aver detto addio alla Sampdoria in seguito ad una lite con l’allora presidente Riccardo Garrone. All’ex attaccante è scatta la molla dopo questa domanda: “Il Milan dovrebbe riprendere Allegri?”. Lesta e dura la risposta di Cassano: “No dai che Allegri. Ha vinto lo Scudetto al Milan perché c’ero io e non perché c’era lui”. Il video non è passato inosservato, neanche a Rafael Leao.

Il numero 10 del Milan, più volte punzecchiato pesantemente dall’ex calciatore nel corso di questa stagione, ha reagito al video commentando sotto al post in modo sarcastico ed eloquente. Rafael Leao ha risposto ad Antonio Cassano con delle emoji che ridono, assumendo una presa di posizione netta a difesa del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.