Milan, l’erede di Theo arriva dalla Serie B: affare low-cost

Mentre la stagione sportiva sta per volgere al termine, il Milan monitora il mercato per far fronte ad alcune priorità

Tra le priorità di mercato del Milan del futuro ci sarà sicuramente la necessità di ingaggiare un nuovo terzino sinistro al posto di Theo Hernandez

Nonostante le sue prestazioni siano in miglioramento nelle ultime settimane, il futuro di Theo Hernandez al Milan resta appeso a un filo. L’esterno francese, infatti, è stato protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative e ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Ad ora non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo di contratto e così il Milan pensa già a come sostituirlo dopo averlo ceduto, anche e soprattutto per non correre il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Per sostituire l’ex Real Madrid, la cui valutazione di mercato aveva sfondato anche il muro dei 60 milioni di euro, il Milan da tempo si guarda intorno. Uno dei nomi più forti resta quello di Maxim De Cuyper, esterno mancino a tutta fascia classe 2000, di proprietà del Club Bruges. L’esterno belga è uno dei giovani più interessanti in quel ruolo, ma ha tante pretendenti tra cui anche la Juventus che potrebbe puntarci come erede di Andrea Cambiaso sulla corsia mancina. E così non è da escludere che il Milan si fiondi su altri obiettivi di mercato.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per sostituire Theo Hernandez

Difficile pescare in Italia per il Milan che quasi certamente ingaggerà da campionati esteri il nuovo laterale sinistro. Il club rossonero – in attesa di scegliere il direttore sportivo del futuro – si guarda intorno e avrebbe individuato un potenziale profilo giusto.

Si tratta di Junior Firpo, terzino sinistro classe ’96 originario della Repubblica Dominicana. Passato per Real Betis e Barcellona, in questa stagione ha vestito la maglia del Leeds United, contribuendo alla promozione dalla seconda divisione inglese alla Premier League. In scadenza di contratto con i Peacocks, è finito nel mirino di diverse squadre inglesi come West Ham ed Everton, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan stando a quanto riportato da TBR Football. Un potenziale colpo low-cost per il Milan che potrebbe così garantirsi a parametro zero un giocatore che vanta oltre 100 presenze tra Premier League e Liga oltre a una decina di apparizioni in Champions Laegue.