Milan, l’ex giocatore non ha dubbi: “Conceicao va confermato”

Sergio Conceicao è da confermare secondo le ultime parole dell’ex calciatore della Serie A: messaggio chiaro al Milan.

Il futuro al Milan di Sergio Conceicao resta un rebus da risolvere. Il tecnico portoghese ha conquistato una Supercoppa e centrato la qualificazione alla finale di Coppa Italia, entrambi ottenuti ai danni dell’Inter. Tuttavia, sull’ex Porto pesa l’eliminazione ai playoff di Champions League contro il Feyenoord e l’attuale nono posto in Serie A. Qualora dovesse portare a casa un secondo trofeo, Conceicao potrebbe realmente restare sulla panchina rossonera. Ipotesi che sta generando pareri contrastati tra tifosi e addetti ai lavori. In merito al futuro di Sergio Conceicao ha detto la sua anche Lele Adani, dando un parere netto.

Adani è sicuro: “Conceicao va confermato”

Nell’ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato di uno dei temi più bollenti in casa Milan: il futuro di Sergio Conceicao. L’ex calciatore dell’Inter è stato chiarissimo con la sua analisi: “Voglio partire da questo percorso perché noi abbiamo seguito la carriera di Sergio anche quando era al Porto. Allenatore vero, persona seria, fare quello che ha fatto al Porto non era né semplice, ma soprattutto ha fatto un percorso che è stato garanzia di merito e anche di fiducia nel mandato al Milan. Cioè non gli è stato regalato. Condizioni di per sè molto difficili, società senza una direzione, figure molto labili all’interno, e soprattutto l’uscita di Fonseca in maniera paradossale, quasi grottesca”.

Adani ha anche sottolineato: “Ha sempre lavorato senza fiducia, con poca stima attorno a sé, e ha cercato semplicemente di scommettere sulle sue conoscenze e i suoi valori. Difficilmente, è riuscito a trovare una squadra e sembra che l’abbia trovata e se l’è inventata, non ha mai avuto paura di fare scelte scomode, ma io credo che a noi ci piace dare valore al lavoro e onore al merito, quindi secondo me Sergio deve partire con una percentuale in vantaggio tutti nella continuità”.

Adani ha poi aggiunto: “Si fa le percentuali di chi deve arrivare? Sergio deve avere una percentuale di vantaggio. Primo, perché si sta giocando il secondo titolo, e dato che in questo paese si dà molto valore ai trofei, vorrebbe dire che dal 2008 che il Milan non ne vince 2. Secondo, perché ha 5 mesi di lavoro. Servono? Non serve mai. Conosce probabilmente chi? I 2/3 della squadra che rimarrà? E perché può condividere insieme alla società, al direttore, cosa manca e farlo dall’inizio, e avendo il ritiro da lavorare. Pensa quante cose. Se lui finisce come sta facendo non è il perché, ma il perché no”.

Dello stesso parere Antonio Cassano: “Nell’ultimo mese mi sta piacendo, da quando ha cambiato sistema di gioco, anche se il sistema lascia il tempo che trova, ma lui ha avuto il coraggio di prendere decisioni forti. Io sono stato il primo a criticare Conceiçao, ma ora penso che si meriti una nuova opportunità per ripartire”.