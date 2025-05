Milan, l’ex rossonero promuove Tare: “È l’uomo giusto”

L’ex Milan esalta il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare: parole d’elogio per il dirigente albanese.

Il Milan ripartirà da Igli Tare per rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Dopo una lunga fase di studio, abbinata a diversi colloqui, la società rossonera ha deciso di affidare le redini del club all’ex direttore sportivo della Lazio. Salvo colpi ripensamenti, sarà Tare il nuovo ds del Milan. L’ex dirigente del club biancoceleste a breve dovrebbe sottoscrivere con il Diavolo un accordo triennale da 800 mila euro. L’ormai certo approdo di Tare alla società lombarda è stato accolto con grande entusiasmo da un ex Milan, Christian Brocchi.

Brocchi esalta Tare: parole al miele per l’ex Lazio

Uno degli argomenti più discussi nelle ultime ore in casa Milan è senza dubbio l’approdo di Tare all’interno della dirigenza rossonera. Un insediamento che Christian Brocchi ha commentato positivamente a margine della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, in onda sulle frequenze di Radio 24.

Brocchi ha speso parole al miele per Igli Tare: “Igli è un uomo nel vero senso della parola. Non si piega, lavora per il bene della società e dei giocatori, dice le cose in faccia, è sempre pronto ad aiutare i giocatori. Il ds è fondamentale nello spogliatoio. Da allenatore e giocatore quando ho avuto dei ds che capivano i momenti giusti per intervenire son state annate in cui abbiamo vinto, non è solo colui che prende il giocatore, sa anche filtrare quello che viene da fuori”.