Milan, Moncada lo riporta in Serie A: decisa la formula del trasferimento

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, sta spingendo a manetta per riportare l’attaccante nel campionato di Serie A.

Il Milan è un cantiere aperto. Mettere ordine adesso spetterà principalmente al nuovo direttore sportivo rossonero, che sarà Igli Tare. L’albanese dovrà muoversi con accuratezza, scegliendo il giusto allenatore e mettendo su una campagna acquisti ambiziosa. L’ex Lazio avrà l’obbligo di allestire una rosa di livello e pronta a riportare in alto il nome del Milan. In merito proprio al discorso mercato, continua a gracidare intorno al mondo rossonero il nome di un ex Serie A. Un profilo che il Diavolo vorrebbe riportare in Italia, rinforzando il proprio attacco.

Il Milan è in pressing: decisa la formula dell’operazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe spingendo a tutta forza per riportare Federico Chiesa in Serie A. Dopo una stagione non affatto positiva al Liverpool, seppur i Reds abbiano vinto la Premier League, l’attaccante ex Juventus starebbe seriamente considerando di fare ritorno in Italia.

Un ragionamento che Federico Chiesa sembra aver deciso di intraprendere anche in virtù dei prossimi mondiali. Il calciatore classe 1997 cerca un ruolo da protagonista per cercare di convincere Luciano Spalletti a rimetterlo al centro del progetto della Nazionale. La sensazione è che Chiesa presto possa decidere definitivamente di mettere fine alla sua permanenza al Liverpool.

Federico Chiesa ha trascorso una stagione pesantissima in Inghilterra, tra problemi fisici e poca fiducia da parte di Arne Slot. D’altronde, l’attaccante italiano ha raccolto a malapena 14 presenze, 2 gol e 2 assist. Per rendere ancor più chiaro l’annata complicata dell’ex Juventus sono i minuti in campo: appena 466.

Ora, Chiesa vuole rilanciarsi e riguadagnarsi la Nazionale. Il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. La società rossonera, di fatto, starebbe premendo il piede sull’acceleratore per riportarlo in Serie A. Il club starebbe lavorando intensamente sulla formula di un prestito, con parte dell’ingaggio pagato dai Reds. Federico Chiesa al Liverpool ha uno stipendio importante. L’attaccante percepisce 7,5 milioni a stagione.