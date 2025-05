Milan, Moncada netto sul futuro di Conceicao: l’ha detto in diretta

Moncada interviene prima di Milan-Bologna: il direttore tecnico della rossoneri è stato categorico sul futuro di Sergio Conceicao.

L’imperativo è vincere in casa Milan. Dopo la Supercoppa conquistata a gennaio scorso ai danni dell’Inter, la squadra di Sergio Conceicao è pronta a fare sua anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna per piazzare in bacheca un nuovo trofeo, ma sopratutto per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League. I rossoneri cercano la gloria, trionfo che permetterebbe a Sergio Conceicao di rendere meno amara l’attuale posizione in classifica in Serie A e di aumentare le possibilità di conferma sulla panchina del club.

Moncada fa chiarezza su Conceicao: l’ha detto in diretta

La formazione del tecnico portoghese sa come si vincono le finale e anche come battere il Bologna. Il Diavolo ha mandato ko i rossoblù di Italiano proprio giorni fa, piegandoli a San Siro con il punteggio di 3-1. Il Milan ha tutta la voglia di confermare il successo di venerdì scorso per regalare ai tifosi una delle poche gioie in una stagione segnata da tanti periodi negativi. I rossoneri hanno intenzione di portare all’ombra della Madonnina una Coppa Italia che manca da 22 anni.

Prima del calcio d’inizio sono diversi i personaggi illustri del mondo del calcio italiano che hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Tra questi, anche il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada: “Importanza trofeo? Il Milan non è favorito, ma è una finale e dobbiamo vincere. Abbiamo fatto un grande lavoro, sta sera c’è solo l’opzione della vittoria. Futuro Conceicao? Non dipende da sta sera, massima fiducia in lui. È un grande lavoratore, lui sa vincere questo tipo di partite. Su questo è molto forte”.

Moncada ha parlato anche della questione rinnovi: “Theo e Maignan? Stiamo lavorando veramente, sta sera pensiamo alla partita. A fine stagione discuteremo. La coppa è diversa dal campionato, dove abbiamo perso punti importanti, anche con squadre piccole. Per il prossimo anno abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando per la prossima stagione”.