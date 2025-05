Milan Monza, episodio discutibile a inizio match: polemica contro la società, coinvolto Maldini

Si sta giocando in questi minuti l’ultima giornata di campionato tra Milan e Monza con i rossoneri che vogliono chiudere in maniera dignitosa.

Un’atmosfera surreale in quel di San Siro con il Milan che ospita il Monza nell’ultimo turno di serie A. Una gara piuttosto difficile a livello ambientale con Conceicao e tanti giocatori all’ultima gara in maglia rossonera. Grande contestazione da parte dei tifosi per una squadra che non si qualificherà sicuramente alle coppe per la prossima stagione.

Un clima rovente e tante polemiche fin dal pomeriggio con tutti i tifosi infuriati con la società, dai proprietari fino ai dirigenti e la cosa sembra proseguire per tutta la partita. Un particolare gesto poi ha fatto ancor di più infuriare i tifosi, un’anomalia che nessuno si aspettava e che ha scatenato anche i social. Tutta ‘colpa’ di Paolo Maldini.

Caos Milan, arriva la ‘censura’ per la maglia di Paolo Maldini

Primi minuti di contestazione durante la sfida e la giornalista Federica Zille ha commentato un episodio che sta facendo molto discutere in questi minuti sui social con i tifosi che addirittura usano la parola ‘censura’ per criticare la società. La giornalista ha spiegato:

“Applausi del primo anello rosso perchè un tifoso esponeva la maglia di Maldini ma questo è stato allontanato dagli steward” con il resto dello stadio che ha poi fischiato.