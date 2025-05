È spuntato un nuovo nome sulla scrivania di Moncada: l’agente lo ha proposto al Milan. I rossoneri ci pensano.

La nuova strategia del Milan comincia a prendere forma. La società rossonera, di fatto, ha dato inizio alle manovre da compiere per la prossima stagione, partendo dalla questione allenatore. I principali indiziati per il dopo Conceicao sono: Italiano, Allegri, Gasperini, Sarri e De Zerbi. Al contempo, il Milan sta riflettendo anche sul ds, con Tare e D’Amico in pole. Nelle ultime ore, è venuto fuori a sorpresa anche il nome di Giuntoli. Insomma, quella del Milan sarà una vera e propria rivoluzione. Molti calciatori lasceranno il club: uno di quelli destinati a partire sembra essere Samuel Chukwueze. Il club rossonero, infatti, si sarebbe già tutelato, trovando il sostituto nel campionato di Serie A

Chukwueze verso l’addio: il Milan lo rimpiazza con un esterno della Serie A

Nel caso in cui dovesse partire Samuel Chukwueze, ipotesi molto probabile, il Milan sarebbe orientato ad affondare il colpo su un nome emerso in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la società lombarda starebbe prendendo seriamente in considerazione la possibilità di mettere le mani su Francisco Conceicao.

La Juventus avrebbe fatto intendere al Porto che non pagherà i 30 milioni per il riscatto e quindi l’agente del calciatore, Jorge Mendes, si sarebbe già attivato per trovare al suo assistito una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni, il noto procuratore portoghese lo avrebbe proposto al Milan, in cerca di un esterno mancino per sostituire Chukwueze. In questi mesi di bianconero, Francisco Conceicao ha collezionato 5 gol e 5 assist in 35 presenze.

Nonostante alcune avance dalla Premier League, Francisco Conceicao sembra voler rimanere in Serie A ed il Milan sarebbe una delle soluzioni più ambite. La società rossonera starebbe riflettendo attentamente sul da farsi. Quindi, dopo l’ormai prossimo benservito a mister Sergio Conceicao, il club potrebbe decidere di aprire le porte di Milanello a suo figlio Francisco.