Milan, nome nuovo per la panchina: confermati i primi contatti

In casa rossonera è tempo di guardare al nuovo allenatore, con Conceicao sempre più vicino a lasciare la panchina rossonera.

In casa Milan è tempo di riflessioni in vista della prossima stagione: si prospetta una mini-rivoluzione, a partire dalla dirigenza, con l’innesto di un nuovo direttore sportivo, ovvero Igli Tare. Nella giornata di ieri, infatti, è stato ufficializzato l’arrivo dell’ex direttore sportivo della Lazio, che andrà affiancare Furlani e Ibrahimovic nelle scelte di mercato, avendo però più potere decisionale. Anche i tifosi rossoneri chiamavano a gran voce l’innesto di una figura che sapesse trattare meglio le questioni legate al calciomercato, calciomercato che tra poco più di un mese aprirà definitivamente i battenti. In queste settimane dunque ci sarà tempo per programmare la prossima stagione, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Nuovo allenatore Milan, Thiago Motta prende sempre più quota: le ultime

Quello che è certo è che Sergio Conceicao non sarà più il tecnico del Milan la prossima stagione, o almeno è questa l’ipotesi più quotata in queste ultime settimane. La dirigenza di Via Aldo Rossi dunque è a caccia di un nuovo allenatore, con molti nomi che sono stati accostati: da Italiano ad Allegri, da Fabregas a Thiago Motta.

Thiago Motta è stato esonerato a stagione in corso dalla Juventus e con i bianconeri ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2027, da circa 4,6 milioni di euro lordi. Il Milan potrebbe usufruire del Decreto Crescita come fatto dal club torinese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe già stato un contatto diretto tra la dirigenza rossonera e l’entourage del tecnico. Quello riportato è che ci sarebbe stata una richiesta di informazioni, senza avviare però al momento una vera e propria trattativa, anche perchè c’è da capire nel caso se Thiago Motta può accettare o meno.

Milan, chi sarà il nuovo allenatore?

Nelle ultime ore prendeva sempre più piede l’ipotesi di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan, ma il tecnico fresco di vittoria della Coppa Italia con il Bologna è vicino al rinnovo con il club bolognese.

Si prospetta un vero e proprio valzer di panchine in quest’estate, e il Milan sarà tra quei club che avranno la necessità di cambiare: Conte può lasciare il Napoli e andare alla Juventus, con Allegri che si aggregherebbe al club partenopeo. Gasperini verso Roma, mentre Inzaghi è ancora un’incognita.