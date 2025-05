Milan, novità importanti in vista del Bologna: l’annuncio stupisce i tifosi

La finale di Coppa Italia contro il Bologna sarà per il Milan la gara più importante della stagione: per i rossoneri, serve vincere.

Il Milan vede, nella finale di settimana prossima, un chiaro e forte obiettivo: quello di vincere. Terminare la stagione con due titoli sarebbe di fondamentale importanza, specialmente vedendo da quanto manca un doblete in una singola stagione per il club in Via Aldo Rossi.

A ‘Sky’ si parla della finale: ballottaggio presente specialmente in attacco

Massimo Marianella, presente negli studi di ‘Sky Sport’, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna: “Tra le due squadre il Milan sembra quella che ha pensato meno alla finale di Coppa Italia”.

“Il Bolgona dopo il gol ha forse iniziato a pensare mercoledì, mentre il Milan ha pensato solo alla partita e alla fine ha vinto. Saper reagire è un pregio, poi è chiaro che uno si chiede perchè il Milan va sempre sotto. È chiaramente un problema di concentrazione. In rimonta ha vinto anche la Supercoppa. Quando alza l’intenistà di gioco, il Milan cambia volto“.

“Gimenez? Un periodo di adattamento – ha continuato il giornalista – serve a tutti. È uno dei pochi veri numeri 9 rimasti in circolazione e per me il Milan lo ha anche pagato poco. Contro il Bologna ha fatto gol e giocate di qualità”.

“Per me il Milan ha preso un grande giocatore, diamogli tempo perché la Serie A non è il campionato olandese e la maglia del Feyenoord non pesa come quella del Milan. Per me con lui il Milan ha preso l’attaccante del futuro. Chi sarà titolare mercoledì come centravanti? Gimenez e Jovic sono diversi, ma dico il messicano”.

Gimenez è l’uomo in più del Milan in questo momento

Santiago Gimenez in Serie A ha all’attivo soli 653 minuti giocati ma conditi da 5 gole anche 2 assist. Parliamo, dunque, di 1 gol/assist ogni 93 minuti disputati. Bisogna dargli fiducia. ‘El Bebote’ è pronto a vincere il suo primo trofeo con il Milan, visto che nel periodo della Supercoppa ancora non era arrivato a vestire i prestigiosi colori rossoneri. L’ex Feyenoord vuole proseguire col Diavolo ma ha bisogno di giocare.

Il centravanti rossonero è pronto a portare il Milan alla vittoria del prestigioso titolo, battendo ancora una volta il Bologna. I falsinei, dal canto loro, gridano vendetta e Italiano non vuole perdere l’ennesima finale.