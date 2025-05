Milan, nuova svolta Allegri: primo colpo di mercato a sorpresa

Primo rinforzo per il nuovo Milan in maniera del tutto inattesa, con il ritorno del livornese in rossonero dopo dieci anni attenzione al colpo di scena e a un affare imprevisto

Sono i giorni delle prime vere grandi manovre, al Milan, con l’insediamento di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. L’arrivo dell’albanese avvia ufficialmente la programmazione della prossima stagione, in cui la missione per il Diavolo sarà quella di rinascere, dopo una annata estremamente deludente e che si è conclusa con un disastro totale: sconfitta in finale di Coppa Italia, niente qualificazione alle coppe europee, pure l’ottavo posto che obbliga a partire in Coppa Italia dal terzo turno di agosto.

Fatto il direttore sportivo, primo tassello fondamentale per indirizzare le strategie, adesso si deve fare l’allenatore. I nomi in lizza sono ancora diversi, ma per i rossoneri potrebbe esserci una nuova chance per Massimiliano Allegri, che sembrava essersi allontanato e invece è ancora in corsa. I contatti con Tare ci sono stati, il livornese sarebbe l’uomo giusto per esperienza, anche dell’ambiente, per mettere le basi della rinascita. Con lui, ci sarebbe anche un primo colpo di mercato a sorpresa.

Il Milan di Allegri prende forma: niente cessione per Thiaw, resta

Più che di un nuovo acquisto, si tratterebbe in realtà della ‘riabilitazione’ di qualcuno che in squadra c’è già. Come Malick Thiaw, la cui cessione verrebbe bloccata in caso di arrivo di Allegri.

Il tedesco è uno dei profili con cui si punterebbe a monetizzare, tramite una partenza in direzione Newcastle. Anche a seguito di una stagione assai deludente e complicata per lui. Ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, si tratterebbe invece di un profilo imprescindibile per Allegri, per impostare una fase difensiva come piace a lui.

Milan, ritorno di Allegri possibile: ma bisogna fare presto

Per quanto riguarda il tecnico, comunque, situazione particolarmente fluida. Allegri sembrava indirizzato al Napoli, ma le riflessioni ancora in corso di Conte hanno bloccato tutto.

De Laurentiis si sta giocando tutte le sue carte per trattenere il pugliese, che ci sta pensando sul serio. Da parte sua, Allegri attende, con in mano anche un’altra possibile opzione. L’Inter, dove il futuro di Inzaghi non è ancora scritto. E, naturalmente, l’idea Milan. Il Diavolo può ancora anticipare le due grandi rivali, ma se vuole farlo deve sbrigarsi, proponendo ad Allegri un progetto concreto e convincente, anche economicamente, e farlo entro la fine della settimana.