Milan, nuovo erede di Theo: meglio di Hakimi e Gvardiol

Il Milan continua a cercare un esterno che possa prendere il posto di Theo Hernandez: spunta un nuovo nome

Sono già tanti i nomi accostati al Milan per il dopo Theo Hernandez, col francese legato ai rossoneri da un solo altro anno di contratto.

Anche se nelle ultime settimane il suo rendimento è tornato su livelli positivi, il destino di Theo Hernandez potrebbe comunque essere lontano da Milano e dal Milan. L’esterno a tutta fascia francese ha un altro anno di contratto con il club rossonero che – chiaramente – cercherà di evitare di perdere tra un anno a parametro zero uno dei giocatori che fino a non molto tempo fa era considerato tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Nell’ultimo anno il rendimento di Theo Hernandez ha oggettivamente lasciato a desiderare, ma le sue doti tecniche e atletiche non possono essere messe in dubbio.

La speranza del Milan – dunque – è che l’ex Real Madrid chiuda in crescendo la sua stagione, magari vivendo da protagonista la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio. In questo modo il suo valore di mercato permetterebbe al Milan di incassare una cifra considerevole da reinvestire poi sul mercato per ingaggiare proprio l’erede del laterale francese e non solo.

Calciomercato Milan, nuovo nome al posto di Theo Hernandez

In questi mesi sono stati accostati diversi nomi al Milan in vista della possibile cessione di Theo Hernandez in estate, a meno che le parti non decidano di lavorare a un rinnovo di contratto, ipotesi scartata a più riprese fino a poche settimane fa. Uno dei nomi più caldi per la fascia sinistra del Diavolo resta quello di Maxim De Cuyper, esterno belga 2000 protagonista in patria e in Europa con la maglia del Club Bruges.

Occhio però anche a un altro profilo che potrebbe fare al caso del Milan: si tratta di Nadir Zortea, classe ’99 prodotto del settore giovanile dell’Atalanta e fattosi le ossa tra Cremonese, Salernitana, Sassuolo e Frosinone prima di approdare al Cagliari di Davide Nicola dove ha trovato la sua consacrazione in Serie A.

Basti pensare che in questa Nadir Zortea stagione ha realizzato sei gol in trentadue partite giocate in campionato, facendo meglio di tutti in Europa, anche di top player nel suo ruolo come Hakimi e Gvardiol, fermi a quota cinque gol. A segno contro il Milan sia all’andata che al ritorno, l’esterno originario di Feltre avrebbe attirato su di sé l’attenzione di diversi top club come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ma anche quella del ct azzurro Luciano Spalletti. Chissà che tra qualche mese Nadir Zortea non possa continuare a stupire, magari vestendo la maglia del Milan.