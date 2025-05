Milan o Napoli? L’annuncio sul futuro di Allegri!

Pochi minuti fa è arrivato un importante annuncio sul futuro di Massimiliano Allegri, accostato sia al Milan che al Napoli.

Il futuro del Milan è tutto da scrivere: dopo un finale di stagione deludente, arrivato dopo una stagione di alti e bassi, in casa rossonera è tempo di riflessioni in vista della prossima stagione. Un primo passo è stato fatto, con l’ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo; il prossimo step sarà quello della scelta dell’allenatore, punto di partenza fondamentale prima di andare a definire i colpi di mercato in vista della prossima stagione, dove la squadra rossonera ha l’obbligo di rialzarsi, almeno per centrare la qualificazione ad una competizione europea.

Allenatore Milan, l’agente di Allegri annuncia: sul futuro

Uno degli allenatori più discussi e accostati al Milan in queste settimane è quello di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, attualmente libero sul mercato. L’ex tecnico bianconero, che in Serie A ha già allenato anche i rossoneri, è molto discusso non solo per la panchina del Milan, ma è stato accostato anche al Napoli, così come all’Inter.

Nel tardo pomeriggio odierno, l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, è intervenuto così sul futuro di Massimiliano Allegri. Queste le parole riportate dal sito di Gianlucadimarzio.com:

Più a Napoli o a Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma oggi non ne abbiamo la certezza.

Serie A, valzer di panchine: chi si siederà su quella del Milan?

Allenatori? C’è movimento. In questo momento c’è sempre fretta nel dare certi cambiamenti. Io leggo, seguo le notizie, tipo quelle di Gasperini: il suo divorzio con l’Atalanta non sarà una cosa semplice.

Prosegue così il discorso dell’agente di Allegri, a testimoniare il fatto che in Serie A ci sia un vero e proprio valzer di panchine, con molti allenatori pronti a lasciare i propri club ed aggregarsi ad altri. Le prossime settimane saranno piuttosto infuocate, prima dell’apertura del calciomercato almeno le big avranno deciso il proprio futuro.