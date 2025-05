Milan: prendono Leao, lo scambio sblocca la trattativa

Il portoghese potrebbe partire con una offerta importante. C’è un club pronto a fare una offerta per il giocatore e attenzione allo scambio

La stagione del Milan si avvia ormai alla conclusione. Contro il Monza cala il sipario di un campionato davvero deludente e la società sta già ragionando sul prossimo futuro. Il primo passo è stato quello di scegliere il ds. Il nome è quello di Tare. Subito dopo si andrà a sciogliere le riserve sull’allenatore e, infine, si andrà ad individuare i rinforzi giusti per alzare ancora di più il livello della squadra e ritornare magari già da agosto a lottare per obiettivi importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern sarebbe realmente interessato a Leao per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Il club tedesco dirà addio a diversi giocatori e il portoghese rappresenta il nome giusto per alzare ancora di più la qualità della rosa a disposizione di Kompany. E i bavaresi per andare a sbloccare la trattativa potrebbero mettere sul piatto il cartellino di un giocatore in esubero.

Calciomercato Milan: scambio con Leao, i dettagli

Il Bayern Monaco potrebbe tentare l’assalto per Leao. Un giocatore con le caratteristiche del portoghese manca fra i bavaresi e per questo motivo il club starebbe ragionando sulla possibilità di andare a fare un tentativo per strappare il calciatore alla concorrenza. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa.

I bavaresi, infatti, per convincere il Milan a cedere Leao nel prossimo calciomercato mettendo sul piatto il cartellino di Kim. L’ex Napoli non rientra nei piani del Bayern Monaco e un tentativo per sbloccare il colpo del portoghese potrebbe essere fatto. Non c’è comunque una trattativa in corso. Per il momento si tratta di una ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Per il momento il Milan ha come primo obiettivo quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi scegliere l’allenatore. Una volta nominato il tecnico, si penserà al calciomercato e lo scambio Leao-Kim con il Bayern Monaco resta comunque da tenere in considerazione.

Mercato Milan: Kim nella trattativa per Leao?

Il Milan ragiona sulla possibilità di cedere Leao nel prossimo calciomercato e il Bayern Monaco un tentativo è destinato a farlo per capire eventualmente le chance di chiudere una operazione importante.

Naturalmente i rossoneri chiedono una cifra importante e per questo motivo non è da escludere che il Bayern Monaco decida di mettere Kim nella trattativa per convincere il Milan.