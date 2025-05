Milan, Pulisic al passo d’addio? L’indiscrezione preoccupa i tifosi

Christian Pulisic potrebbe dire addio al Milan questa estate: l’ultima indiscrezione fa tremare i tifosi rossoneri.

Sono giorni intensi questi per il Milan. La società rossonera sta accelerando in vista del futuro, portando in stato avanzato i discorsi per allenatore e direttore sportivo. Per quanto concerne il ruolo di ds, sembra che il club abbia preso una decisione chiara, intensificando i contatti con Igli Tare. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un nuovo incontro, che molto probabilmente porterà l’ex Lazio a vestire i colori rossoneri. Una volta definiti gli accordi, Tare avrà dovrà risolvere nel più breve tempo possibile alcuni casi complicati. Sono diversi i rebus in casa rossonera, sopratutto sul tema rinnovi. Molti punti di domanda sarebbero sorti anche sul futuro di Christian Pulisic.

Rinnovo in bilico per Pulisic? L’agente lo ha proposto già ad altri club

Il futuro di Christian Pulisic sembrava essere ormai segnato, con il rinnovo in rossonero prossimo. Eppure, nell’ultimo periodo la situazione avrebbe assunto dei risvolti inaspettati. Dopo una stagione carica di tensione e situazioni negative, l’attaccante statunitense sembra aver chiesto delle rassicurazioni alla società in vista del futuro.

Non a caso, il Milan avrebbe formulato una nuova proposta di rinnovo all’ex Chelsea. Stando alle ultime raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe migliorato l’offerta, presentando all’entourage del calciatore classe 1998 un’estensione contrattuale fino al 2030 da 5 milioni a stagione. Dunque, il Milan, pur di convincere l’attaccante a restare, avrebbe alzato il tiro. Il Diavolo aveva inizialmente proposto un rinnovo fino al 2029 da 4 milioni annui

Nonostante ciò, Pulisic starebbe continuando a nutrire delle perplessità del progetto. Le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto non fanno altro che alimentare ansie e preoccupazioni nell’ambiente. Secondo l’esperto di mercato di Relevo, il rinnovo dello statunitense sarebbe in standby. Inoltre, il procuratore del rossonero avrebbe già cominciato a muoversi, offrendo il proprio assistito in Serie A e all’estero.

Le ultime su Pulisic preoccupano i tifosi

Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione su Pulisic attraverso il suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Uno dei primi temi che Tare dovrà affrontare è quello dei tanti rinnovi, delle varie situazioni che ci sono ancora bloccate a Casa Milan. Una di queste è quella di Pulisic, che non ha un contratto in scadenza. Non ha un contratto corto, scade nel 2027 con opzione per il 2028, ma il Milan è in trattativa per il suo rinnovo ormai da diversi mesi. Le parti sono arrivate non dico ai contratti ma quasi. Hanno raggiunto un accordo verbale, hanno discusso di cifre e numeri, di adeguamento di contratto e tutto a livello di stipendio”.

Moretto ha rivelato: “Però poi ad un certo punto Pulisic ha chiesto e preso tempo perché voleva capire bene il progetto sportivo del Milan tra direttore sportivo ed allenatore. Vuole avere garanzie per il futuro. L’agente di Pulisic si sta muovendo molto, ha proposto il ragazzo sia in Italia che all’estero. Però sicuramente il giocatore ha un contratto col Milan e secondo me una volta che si chiariranno bene queste idee poi si potrà arrivare anche ad un prolungamento di contratto. Ad oggi, però, il rinnovo è in standby, così come lo sono per altri motivi quelli di Maignan e Theo. Tare dovrà sbrogliare queste situazioni”.