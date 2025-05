Milan, Pulisic carica l’ambiente: l’ha detto in diretta

Pulisic carica l’ambiente rossonero con le sue dichiarazioni al termine di Milan-Bologna: lo statunitense manda un messaggio al popolo rossonero.

Il Milan l’ha fatto di nuovo. Dopo aver ribaltato la sfida di Genova, la squadra di Sergio Conceicao ha inscenato una prepotente vittoria in rimonta anche a San Siro contro il Bologna. I rossoneri hanno lanciato un chiaro messaggio agli emiliani di Vincenzo Italiano a cinque giorni dalla finale di Coppa Italia, imponendosi con il punteggio di 3-1. Il Milan è secondo nei 5 campionati europei per punti guadagnati da situazione di svantaggio. I rossoneri ne hanno raccolti ben 22, meglio ha fatto solo l’Atletico Madrid (23 punti).

Pulisic suona la carica: messaggio a tutto l’ambiente rossonero

Dopo essere andati sotto nel punteggio, la formazione di casa ha cambiato l’economia della gara grazie alla supera doppietta di Gimenez e al gol del solito Pulisic. Tre punti che permettono al Milan di ottenere la quarta vittoria consecutiva, lanciandosi con ancor più consapevolezza alla finale di mercoledì. Inoltre, in attesa delle altre candidate per l’Europa, il Diavolo si piazza momentaneamente all’ottavo posto e a -3 dalla zona Champions.

Al termine della gara, ai microfoni di Dazn hanno parlato i due principali protagonisti della vittoria rossonera, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. L’attaccante statunitense ha voluto lanciare un chiaro messaggio a tutto il popolo rossonero: “Questa vittoria ci dà tanta energia. I tifosi sono molto importanti, abbiamo bisogno di loro mercoledì. La squadra ha grande spirito. In questa stagione abbiamo recuperato tante volte, i nostri tifosi ci aiutano, ma anche chi entra nel secondo tempo. Santi? Si merita tanto. Non siamo soddisfatti della classifica, ma vogliamo finire bene e portare a casa due titoli”.

Anche Santiago Gimenez si è mostrato carico e motivato al massimo per la finale di mercoledì: “Doppietta? Bisogna essere pronti per quando serve. Siamo pronti per la finale. Chi entra deve fare la differenza io sono pronto per la finale, sia dalla panchina che dall’inizio. La mamma è la cosa più importante che si ha, le dedico i gol”.