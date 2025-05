Milan: Reijnders al Barcellona, lo scambio sblocca l’affare

Novità importante per quanto riguarda l’olandese. Il club blaugrana ci prova e potrebbe chiudere una operazione molto importante

Il Milan prova a tenere i migliori, ma il futuro di Reijnders continua ad essere in forte bilico. Le prestazioni del centrocampista olandese non stanno assolutamente passando inosservate a diverse squadre. Secondo le informazioni di El Gol Digital, il Barcellona ha messo nel mirino il calciatore per rendere ancora più forte la rosa. Un colpo non semplice da chiudere visto che i rossoneri non hanno alcuna intenzione a privarsi del giocatore.

Ma davanti a offerte importanti nel prossimo calciomercato non è da escludere una partenza di Reijnders. Il Barcellona potrebbe provare a convincere il Milan mettendo sul piatto soldi e uno scambio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione. Molto comunque dipenderà dal campionato. Senza la qualificazione in Europa, l’addio del centrocampista potrebbe diventare realtà.

Il Milan e Reijnders potrebbero separarsi al termine della stagione. L’obiettivo dei rossoneri è comunque quello di tenere i migliori e per questo motivo non sarà semplice per il Barcellona piazzare un colpo simile. Ma davanti ad una proposta economica importante non è da escludere che si possa sedersi al tavolo.

Dalla Spagna parlano di una proposta di 60 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma il Barcellona potrebbe decidere di abbassare il cash magari mettendo sul piatto alcuni calciatori. Il Milan è pronto a chiedere il cartellino di de Jong. L’olandese è in scadenza nel 2026 e non ha intenzione di rinnovare. Una opzione che sicuramente sbloccherebbe la vicenda Reijnders, ma resta da capire se i rossoneri riusciranno a soddisfare le richieste del giocatore. Resta comunque una pista di calciomercato da seguire.

Ci sono anche altri giocatori che potrebbero entrare in questa trattativa come per esempio Ferran Torres e Fermin Lopez. Per il momento, comunque, non ci sono trattativa tra Milan e Barcellona per Reijnders e vedremo cosa succederà durante il calciomercato estivo.

