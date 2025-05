Milan-Reijnders, avventura al capolinea: spunta un retroscena

L’avventura del centrocampista olandese con il Milan sembra essere giunta al capolinea: spunta un dettaglio che non lascia scampo.

La stagione del Milan non si è chiusa nel migliore dei modi: la squadra rossonera è rimasta fuori da qualsiasi competizione europea per la prossima stagione e inoltre dovrà affrontare i 32° di Coppa Italia, non rientrando nelle prime otto in classifica. Una finale di stagione che tutti i tifosi hanno contestato, andando, prima dell’ultima giornata del campionato, davanti la sede di Via Aldo Rossi e intonando cori contro l’attuale dirigenza e relativa gestione. Ora il Milan ha bisogno di rialzarsi, e si parte con l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, ovvero Igli Tare. Ma bisogna fare attenzione ai pezzi da novanta della squadra, che sono tentati da altre big europee.

Mercato Milan, Reijnders ai saluti: spunta un dettaglio

Il nome più discusso in questo momento in casa rossonera è quello di Tijani Reijnders, centrocampista olandese arrivato un paio di estati fa al Milan: il calciatore è stato nominato come miglior centrocampista della Serie A e naturalmente ora ci sono gli occhi delle big europee, che puntano a compararlo dal Milan, una su tutte il Manchester City.

Il club inglese fa sul serio e ha già pronta un’offerta per il Milan; nel frattempo, l’olandese è particolarmente attratto dalla Premier League e addirittura sarebbe già pronto per partire con destinazione Inghilterra, tanto che lo hanno visto salutare i compagni a Milanello. A riportarlo è il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti, tramite il proprio profilo YouTube; queste le sue parole:

Ho avuto la notizia che Reijnders ha salutato i compagni. Certo, si possono anche salutare per augurare loro buone vacanze, ma l’impressione generale è che abbia salutato tutti a Milanello: non sembrava il saluto di un giocatore che va in vacanza.

L’avventura di Reijnders al Milan, dunque, sembra essere arrivata al capolinea, dopo una stagione in cui il centrocampista era la luce in mezzo al buio, rendendosi protagonista anche di molti gol e assist. Un centrocampista di questo calibro difficilmente lo si trattiene, soprattutto se si fanno avanti club inglesi pronti ad offrire una certa cifra. Il City dunque è pronto a prenderlo come sostituto di De Bruyne, prossimo al Napoli.