Milan-Reijnders, futuro in bilico? È tutto nelle mani dei rossoneri

Il futuro di Tijjani Reijnders al Milan è in bilico, nonostante il rinnovo di contratto di questa stagione: il City punta forte.

Tijjani Reijnders è arrivato al Milan nell’estate del 2023, che lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro più bonus dall’AZ Alkmaar. In queste due stagioni con la maglia rossonera il suo rendimento è cresciuto notevolmente, soprattutto in questa stagione che sta giungendo al termine: 10 gol e 4 assist in Serie A, che si vanno ad aggiungere anche ai numeri della Coppa Italia e della Champions League. Il contratto firmato inizialmente dal centrocampista olandese era di quattro anni, ma Reijnders è fresco di rinnovo: lo scorso marzo, infatti, il centrocampista rossonero ha rinnovato fino a giugno del 2030. Grande fiducia dunque per l’olandese, che può essere il futuro del centrocampo rossonero.

Milan, il futuro di Reijnders è in bilico: il City fa pressing

La notevole crescita del centrocampista olandese non è passata inosservata alle big europee, soprattutto alle squadre inglesi. In particolare, nelle ultime ore si è parlato tanto di un interesse del Manchester City per Reijnders, con il club inglese che deve andare a coprire il buco che lascerà De Bruyne. Il Milan dunque deve correre ai ripari dall’attacco del club.

La potenza economica del City ha fatto preoccupare un pò l’ambiente rossonero, che ora deve fissare il prezzo del proprio centrocampista; una cosa è certa: il City attenderà la fine della stagione a presentare un’offerta al Milan. A riportarlo è il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, tramite un tweet sul proprio profilo X:

Manchester City: Reijnders è una delle opzioni prioritarie. Poi dipende anche dal prezzo fatto dal Milan. Ma si prevede che il City invii una proposta ufficiale nei prossimi giorni o settimane, perché vuole rispettare il giocatore, concentrato sulle ultime gare.

Al termine della stagione, mancano due partite per il Milan, le ultime due di campionato: l’obiettivo rimane quello di tenere il centrocampista olandese in squadra, e ripartire proprio da lui, insieme a Fofana, per il centrocampo. Reijnders infatti è uno degli uomini chiave della formazione rossonera, e la squadra rossonera si affida spesso a lui in cabina di regia. Il suo futuro comunque rimane in bilico, con il City che rimane alla porta in attesa di questo finale di stagione.