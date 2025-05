Milan, Reijnders saluta: Tare ha scelto il suo erede

Il Milan ha già scelto il sostituto di Tijjani Reijnders: la società rossonera ha individuato l’erede dell’olandese in Serie A.

Il Manchester City continua il suo asfissiante pressing per regalare a Pep Guardiola l’erede di Kevin De Bruyne. Il club inglese avrebbe individuato in Tijjani Reijnders il successore principe del belga. I Citizens, infatti, sarebbero pronti a sborsare 65 milioni di euro per il centrocampista, una cifra ancora leggermente inferiore rispetto alle pretese economiche del Diavolo. Il Milan chiede almeno 70/75 milioni. La sensazione, però, è che i Citizens presto potrebbe assecondare le richieste del Diavolo. Nel frattempo, il nuovo direttore dei rossoneri, Igli Tare, avrebbe già individuato il potenziale erede di Reijnders.

Scelto l’erede di Reijnders: gioca in Serie A

Il primo nome che il Milan avrebbe messo in lista per l’eventuale post Reijnders è quello di Samuele Ricci, promettente centrocampista del Torino. Per il regista classe 2001, il club granata di Urbano Cairo pretende 30/35 milioni. Somma importante che sta spingendo il Milan a valutare anche altre opzioni, meno costose rispetto a Ricci.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Stampa’, il Milan come possibile successore di Reijnders starebbe valutando l’acquisto di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Il versatile giovane centrocampista, attualmente in prestito dalla Juventus, sembra aver fatto breccia nel Milan. Visti i costi più che accessibili tra cartellino e ingaggio, la dirigenza rossonera riterrebbe il classe 2000 una soluzione molto valida per rinforzare il centrocampo.

Seppur il Venezia rischi di retrocedere in quest’ultimo weekend di Serie A, Nicolussi Caviglia si è comunque dimostrato degno della Serie A, mettendo in mostra delle di indubbie qualità nel corso di questa stagione. Al termine della stagione, i lagunari potrebbero riscattare il centrocampista versando nelle casse della Juventus circa 3,5 milioni più 1,5 di bonus. Indipendentemente dalla categoria, appare difficile vedere Nicolussi Caviglia ancora con la maglia del Venezia nella prossima stagione.

Il promettente centrocampista di Aosta, valutato intorno agli 8 milioni, ha collezionato finora 4 gol e 3 assist in 34 presenze. A dare ancor più valore alla stagione di Nicolussi Caviglia sono state le parole di Thiago Motta. Dopo l’esonero incassato alla Juventus, il tecnico ha etichettato il trasferimento del centrocampista ex Salernitana come un errore: “Non rimpiango Kean e Fagioli, ma abbiamo sbagliato a cedere Nicolussi Caviglia”.