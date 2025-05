Milan, rivoluzione in difesa: Furlani punta tutto su un giovane della Serie A

Il Milan prepara la rivoluzione in difesa: Giorgio Furlani ha scelto un giovane talento della Serie A per rinforzare la retroguardia.

Si respira area di rivoluzione nell’ambiente Milan. Dopo una stagione fallimentare, la società rossonera è intenzionata a cambiare pelle alla propria rosa, avviando dei cambiamenti sostanziali attraverso la prossima finestra di calciomercato. Sarà un’estate caldissima per il club, il tutto partirà dalla scelta di allenatore e direttore sportivo. Delle modifiche importanti verrano effettuate principalmente in difesa, reparto dimostratosi a dir poco gracile nel corso della stagione. Proprio in quella zona del campo, il Milan starebbe pensando di programmare una doppia cessione per finanziare l’arrivo di un giovane difensore.

Doppia cessione in vista: il Milan ha puntato gli occhi sul giovane difensore della Serie A

Il Milan starebbe ragionando attentamente sulle prossime mosse da mettere a segno in vista del mercato, sopratutto per quanto riguarda la difesa. Il club rossonero vuole riportare solidità ed equilibro nel reparto arretrato e per questo più di un giocatore potrebbe partire. Stando ai costanti rumors, i principali indiziati a lasciare la squadra Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Il difensore tedesco, dopo essere passato nell’anonimato con il cambio di modulo optato da Sergio Conceicao, starebbe valutando seriamente la possibilità di mettere la parola fine alla sua avventura in rossonero per trovare spazio altrove. Thiaw potrebbe fare ritorno in patria, la Germania. Stando alle ultime di mercato, Thiaw sarebbe attentamente seguito da Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen.

Per il tedesco, il Milan ha chiesto una cifra vicina ai 30 milioni. Stessa cifra che sembra essere stata definita per l’eventuale cessione di Fikayo Tomori. Anche per lui si potrebbe aprirsi lo scenario di un ritorno in patria, l’Inghilterra. Nonostante la stagione altalenante, il centrale inglese ex Chelsea avrebbe diversi club della Premier League pronti a riportarlo nel calcio d’oltremanica.

Tomori e Thiaw fanno spazio al nuovo difensore: il Milan vuole lui

Dalla doppia cessione potrebbe nascere l’investimento per il nuovo difensore. In questo senso, il Milan starebbe tenendo gli occhi aperti specialmente in Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il club lombardo starebbe tenendo sotto osservazione un giovane difensore. Nelle ultime settimane, gli scout della società rossonera avrebbe assistito ad alcune partite del Parma per avere in quadro più completo su Giovanni Leoni.

Il difensore classe 2006, nonostante la giovane età, sta mostrando personalità e grandi capacità difensive sotto la guida di mister Chivu. Visto l’ottimo potenziale, i ducali lo valutano intorno ai 15/20 milioni. Il Milan ci starebbe facendo un pensierino concreto, ma non è il solo club ad essersi informato sul promettente difensore. Anche Juventus, Inter e Napoli avrebbero drizzato le antenne per Giovanni Leoni. Come alternative, il Milan starebbe valutando Diego Coppola e Pietro Comuzzo.