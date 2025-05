Milan-Roma, scelta a sorpresa: gioca titolare

Roma-Milan è la penultima partita stagionale, è Sergio Conceiçao è a lavoro per cercare la formazione migliore.

Brutte notizie per il Milan in vista della sfida contro la Roma. Theo Hernandez sarà costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare alla coscia accusato durante gli allenamenti successivi alla finale di Coppa Italia. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.

Roma-Milan, la scelta sulla formazione

L’assenza del terzino francese costringerà mister Conceição a rivedere qualcosa nei suoi equilibri tattici, ma non si tratta di un’emergenza totale. Sulla corsia di sinistra, infatti, è pronto Alex Jimenez, sempre più protagonista da quando il Milan è passato alla difesa a tre. Il giovane spagnolo si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e sarà titolare anche all’Olimpico.

Il conseguente spostamento degli equilibri dovrebbe liberare un posto sulla fascia destra, dove Yunus Musah è in pole per partire dal primo minuto. Per l’americano si tratterebbe di un ritorno tra i titolari dopo oltre un mese: l’ultima volta risale al match contro la Fiorentina, lo scorso 5 aprile.