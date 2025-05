Milan: rompe con la Fiorentina, affare low cost

I rapporti tra le due squadre sono ottimi e ci potrebbe essere una nuova occasione in casa Viola per i rossoneri: il giocatore è ai ferri corti con i toscani

Il Milan e la Fiorentina nelle prossime settimane dovranno sedersi ad un tavolo per trattare l’eventuale scambio Adli-Sottil, ma un altro calciatore potrebbe entrare nei discorsi dei due club. Secondo le informazioni di tmw, i rapporti tra il giocatore e il club toscano sono ai minimi storici e il suo addio non è da escludere in caso di una proposta importante. L’incontro fra le due squadre è sicuramente l’occasione giusta per iniziare a lavorare a questa operazione.

Si tratta di un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato e potrebbe comunque dare una mano importante al Milan per ripartire dopo un anno non facile. Per il momento parliamo comunque di una ipotesi di calciomercato e vedremo se nel prossimo futuro si potrà trasformarsi in qualcosa di più oppure si resterà in una semplice idea.

Calciomercato Milan: asse con la Fiorentina, le ultime

Adli-Sottil potrebbe non essere l’unica trattativa tra Milan e Fiorentina. Il club rossonero è pronto a fare un tentativo per un altro giocatore della squadra toscana. Per adesso è una semplice suggestione, ma non è da escludere che nelle prossime ore si possa entrare nel vivo della trattativa.

Secondo le informazioni di tmw, la Fiorentina sembra essere in rotta con Dodo. La proposta di rinnovo non è stata accettata e senza prolungamento una sua permanenza è difficile. Il contratto è in scadenza nel 2027 e da parte della Viola non c’è alcuna intenzione di cederlo ad un anno dalla scadenza. Per questo motivo il Milan potrebbe decidere di scendere in campo nella trattativa per andare a prendere il brasiliano e alzare la qualità della rosa soprattutto a destra dove Walker si avvicina al ritorno al City.

Dodo non è un nome nuovo per il Milan in chiave calciomercato. I rossoneri lo seguono da vicino da tempo e i problemi con la Fiorentina potrebbero portare ad una sua cessione in estate. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo se nel giro di qualche settimana si entrerà nel vivo della trattativa.

Mercato Milan: Dodo resta nel mirino

Dodo resta un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno bisogno di individuare un terzino destro visto che Walker non dovrebbe essere riscattato.

Per il brasiliano la priorità è quella di andare a rinnovare con la Fiorentina. Ma senza prolungamento, il Milan potrebbe balzare in pole position nella corsa a Dodo.