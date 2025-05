Milan, Sacchi spiazza tutti: parole inaspettate su Allegri

Arrigo Sacchi sorprende tutti con la sua ultima intervista: l’ex Milan ha parlato del ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri fa ritorno al Milan a distanza di 11 anni dalla sua prima avventura sulla panchina rossonera. L’approdo del tecnico ex Juventus, ufficializzato stamattina, ha generato discussioni e curiosità tra addetti ai lavori e tifosi. Anche Arrigo Sacchi ha detto la sua, spiazzando tutti con il suo parere.

Sacchi sorprende tutti: l’ha detto su Allegri

Arrigo Sacchi, con cui Max Allegri si è più volte beccato, ha sorpreso tutti con la sua ultima analisi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex Milan ha promosso la scelta della società rossonera di puntare sull’ex Juventus, spendendo delle belle parole per il tecnico di Livorno.

Arrigo Sacchi si è mostrato molto ottimista: “L’arrivo di di Allegri segna un netto cambio di passo rispetto al recente passato. La società ha deciso di puntare su un nome forte, su un personaggio che, nel calcio italiano, ha vinto tantissimo, su un allenatore che conosce perfettamente l’ambiente rossonero e anche le dinamiche della Serie A. Prendere Allegri significa puntare al massimo e questa mossa, a mio avviso, può dare entusiasmo alla gente”.

Sacchi ha anche dato un giudizio sulla filosofia del nuovo tecnico rossonero: “Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c’è niente di male, è una questione di gusti. Ci tengo a dire una cosa con molta chiarezza perché in passato ci sono stati troppi equivoci: io non ho nulla contro Allegri, mi è semplicemente capitato nelle stagioni precedenti di muovere delle critiche al suo calcio e alle sue squadre. Tutto qui, niente di personale. Se mi chiedete: le sue squadre hanno giocato bene? Allora devo ammettere che io mi diverto quando vedo un calcio collettivo e offensivo, e non un calcio individuale e difensivo”.

Sacchi è fiducioso per il nuovo corso del Milan: “L‘ingaggio di Tare, dirigente esperto e profondo conoscitore del calcio italiano e internazionale, e quello di Allegri, tra i migliori allenatori di casa nostra, dimostrano che il Milan sta facendo sul serio. Evidentemente gli errori della passata stagione sono stati recepiti. È fondamentale che il club ritorni al centro di tutto, perché è da lì che partono le idee e le strategie. Serve un progetto chiaro e uomini affidabili che mettano l’anima affinché questo progetto possa essere realizzato”.