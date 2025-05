Milan, salta anche Ibra? Torna lui “a dare una mano”

Si dichiara pronto a dare una mano al Milan, in una figura che potrebbe “scalciare” però quella di Zlatan Ibrahimovic.

Ha vissuto anni importantissimi, una delle figure più importanti dell’intera storia del Milan se si considera il periodo vissuto dalla fine degli anni ’80 fino al primo decennio degli anni duemila.

Il suo operato in rossonero che lo ha legato indissolubilmente all’ambiente Milan, per la storia leggendaria scritta in rossonero e che lo porta, ad oggi, a rilasciare alcune dichiarazioni che sanno di affetto per i colori rossoneri. Tanto da “ricandidarsi” per tornare a dare una mano, come da lui sottolineato nell’intervento GR Parlamento.

Milan, casting aperto in dirigenza: lo storico ex si “ricandida”

Candidatura aperta per la figura da trovare in dirigenza e che porta uno storico grande ex a rilasciare alcune interessanti dichiarazioni. I tifosi poi, commentando i post sui social, chiedono a gran voce il suo ritorno nonostante siano passati diversi anni, per il legame proprio con la stessa storica figura avuta in rossonero, nel periodo probabilmente più importante dell’intera storia del club.

Quando c’era Berlusconi e quando il Milan riuscì a vincere titoli su titoli, che hanno cambiato per sempre la storia del club. Con Galliani e Berlusconi in presidenza, ecco che ha preso voce chi li affiancava, nella posizione che aveva in dirigenza, quando era al Milan.

Si tratta di Ariedo Braida che si è definito “pronto” in caso di chiamata. Chiaro è che tornerebbe eccome in u n ruolo diverso da quello che ricopriva in passato, ma è difficile ipotizzare che possa essere proprio lui l’uomo individuato da Moncada e Ibra, col secondo che in caso di suo arrivo, verrebbe anche “tagliato fuori” dalla sua posizione interna al club milanista.

Le parole dell’ex storico sul ritorno al Milan

Ha preso voce dunque Ariedo Braida, candidandosi ad un ruolo all’interno della dirigenza rossonera, come viveva in passato proprio al Milan.

Dopo gli anni vissuti dal 1986 al 2013, nella figura che ha ricoperto prima da Direttore Generale e poi da Direttore Sportivo, ecco che cosa ha detto lo storico ex rossonero: “Non è bello vedere il Milan in queste acque difficili. Mi dispiace, io sarei pronto a dare una mano”. L’attuale vice-presidente del Ravenna ed ex storico milanista si è così espresso sul casting per il nuovo direttore sportivo: “L’esperienza non la puoi comprare. Se hanno bisogno di me, io sono qui. Ciò che è mancato è vedere continuità, la squadra è anche forte, ma va comunque perfezionata”.