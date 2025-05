Milan: scambio con il Bologna, Bondo sblocca l’affare

I rossoneri potrebbero chiudere una nuova operazione con i felsinei. E il centrocampista rappresenta la chiave giusta per lo scambio

È un Milan che è pronto a cambiare volto la prossima stagione. L’ultimo anno è stato davvero deludente con molti giocatori che hanno reso meno di quanto ci si poteva aspettare. Da qui la necessità di aprire un nuovo ciclo e farlo con Allegri in panchina è un vantaggio importante. Il tecnico livornese potrebbe portare molti giocatori di livello e per questo motivo fra i tifosi c’è la fiducia di poter costruire una rosa di qualità e ritornare in davvero poco tempo a lottare per i primi posti.

Per questo motivo il Milan sta guardando a giocatori di assoluto livello e uno dei rinforzi potrebbe arrivare direttamente dal Bologna. Secondo le informazioni di un canale social che segue da vicino le vicende dei felsinei, la squadra di Italiano avrebbe messo nel mirino Bondo per il prossimo calciomercato e non è da escludere la possibilità di uno scambio con il club rossoblu.

Calciomercato Milan: affare con il Bologna, le ultime

I rapporti fra Milan e Bologna sono ottimi ormai da tempo. I rossoneri da tempo seguono il lavoro dei felsinei e l’interesse della società per Italiano conferma come i vertici del club meneghino apprezzano quanto fatto fino ad oggi dal tecnico. E per questo motivo non possiamo escludere che in un prossimo futuro Tare possa sondare il terreno per un giocatore dei felsinei.

L’interesse del Bologna nei confronti di Bondo potrebbe aprire alla possibilità di uno scambio con il Milan. I rossoneri rivoluzioneranno la difesa nel prossimo calciomercato e uno dei profili valutati da Tare è anche quello di Lucumì. Il colombiano è finito nel mirino di diverse big e durante l’estate cambierà squadra. Difficile pensare ad un approdo ai rossoneri vista l’assenza dell’Europa, ma è sempre difficile dire di no al club meneghino.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. La strada fino all’estate è molto lunga e per il Milan c’è la possibilità nel prossimo calciomercato di piazzare il colpo Lucumì sfruttando magari l’interesse del Bologna nei confronti di Bondo.

Mercato Milan: Lucumì resta un obiettivo

