Milan: scambio con Leao, primo rinforzo per i rossoneri

Novità importante per quanto riguarda il club meneghino. C’è la possibilità di andare a prendere un calciatore di livello in attacco

La sconfitta in finale di Coppa Italia fa ancora molto male in casa Milan, ma è già tempo di pensare al futuro. In questi ultimi 180 minuti si proverà ad ottenere il massimo e magari andare in Europa. La stagione è stata comunque fallimentare e nei prossimi giorni si inizierà a programmare il nuovo anno. L’obiettivo del club è quello di ritornare nel minor tempo possibile a tornare in alto e per farlo si sta ragionando sulla possibilità di andare a piazzare un colpo importante.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona avrebbe deciso di privarsi di uno dei giocatori migliori della sua rosa nel prossimo calciomercato. Si parla di una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Per questo motivo non è da escludere che i blaugrana possano bussare alla porta del Milan per proporre uno scambio con Leao. Una operazione difficile visto che i rossoneri sono senza Champions League. Ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si potrà evolvere la situazione.

Calciomercato Milan: affare con il Barcellona, i dettagli

Il Milan lavora per andare a rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico. La conferma di Conceicao sembra essere sempre più difficile e per questo motivo si andrà sin da subito a trovare un nuovo allenatore. La priorità in questo momento è rappresentata proprio dalla panchina e dal direttore sportivo. Subito dopo si ritornerà con attenzione sul calciomercato e attenzione alla possibilità di una operazione con il Barcellona.

Stando a quanto si dice in Spagna, i blaugrana sarebbero pronti a cedere Ferran Torres nel prossimo calciomercato per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Parliamo di una valutazione molto alta per tutte le squadre italiane, ma il Milan potrebbe rappresentare una soluzione visto che i blaugrana sono alla ricerca di un giocatore come Leao.

Uno scambio che accontenterebbe entrambi. Per il momento parliamo di una ipotesi di calciomercato e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni. Di certo Ferran Torres è un profilo che stuzzica molto il Milan e lo scambio con Leao resta da non escludere.

Mercato Milan: Ferran Torres resta un obiettivo

Ferran Torres è un vecchio obiettivo del Milan. I rossoneri ci hanno provato già durante il calciomercato invernale senza successo ed ora un tentativo lo potrebbero fare in estate.

L’interesse del Barcellona per Leao potrebbe riuscire a sbloccare questo affare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.