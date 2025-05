Milan: scambio con Saelemaekers, si sblocca l’affare

La sfida di questa sera potrebbe essere fondamentale anche per il calciomercato. In queste ultime ore è arrivato un annuncio importante

Roma-Milan: dal campo al mercato. Può essere titolata così la partita di questa sera all’Olimpico. La partita naturalmente mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le compagini. Ma ci sono anche alcuni temi da valutazione come, per esempio, la situazione Saelemaekers e Abraham. Lo scambio diretto fra i due calciatori sembra essere ormai sfumato visto che l’inglese non rientra più nei piani dei rossoneri. Una scelta davvero molto particolare, ma dovuta alle difficoltà che l’attaccante ha avuto nel mettersi in mostra con la maglia attuale.

Discorso diverso, invece, per Saelemaekers. Il belga, nonostante le ultime partite abbia dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, resta un punto fermo del club capitolino e questa sera Ghisolfi prima di Roma-Milan lo ha confermato. Parole che ribadiscono come il calciatore sia fondamentale per i giallorossi e presto ci potrebbero essere delle importanti novità.

Milan: la Roma vuole Saelemaekers, pronto lo scambio

La Roma non ha alcuna intenzione di mollare la pista Saelemaekers. Ghisolfi ha confermato che il belga è un calciatore fondamentale per quanto riguarda i giallorossi e non c’è alcuna intenzione di fare un passo indietro. Al termine del campionato, a prescindere dall’allenatore, si siederà al tavolo con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione.

Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per questo motivo la Roma potrebbe mettere una contropartita per convincere il Milan a far partire il giocatore nel prossimo calciomercato. Il nome fino a qualche settimana fa era quello di Abraham, ma nelle prossime ore potrebbe scalare le gerarchie il profilo di Pellegrini. Sappiamo come il giocatore non rientra più nei piani del club capitolino e i rossoneri lo seguono da tempo nonostante l’infortunio al ginocchio.

Ma Pellegrini resta una possibilità per il Milan visto che la Roma è interessata a Saelemaekers per il prossimo calciomercato. Resta una pista da seguire con attenzione già dal termine del campionato.

Asse Roma-Milan: si lavora ad una operazione

Le parole di Ghisolfi rappresentano una sorta di conferma su come Milan e Roma presto si siederanno ad un tavolo per trattare Saelemaekers e non solo.

Per il momento la priorità è rappresentata dal termine al meglio il campionato. Poi si guarderà al futuro e la possibilità di uno scambio Saelemaekers-Pellegrini resta una possibilità di calciomercato.