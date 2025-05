Milan, Scaroni risponde a Boban: che bordata all’ex rossonero!

Il Presidente del Milan ha risposto all’ex giocatore rossonero, Boban, in merito ad una provocazione arrivata direttamente da lui.

Questa sera alle ore 21:00 il Milan scenderà in campo sul prato dell’Olimpico per la finale di Coppa Italia contro il Bologna: un’opportunità per i rossoneri per riscattare la stagione rossonera, dopo che in Serie A hanno fatto parecchia fatica, soprattutto nella prima parte di stagione. I rossoneri quest’anno hanno già vinto la Supercoppa e la vittoria della Coppa Italia può aumentare l’entusiasmo per questo finale di stagione, in cui i rossoneri sono a caccia ancora di un posto in una competizione europea. In caso di vittoria della Coppa, il Milan è sicuro di partecipare all’Europa League. Tanto entusiasmo in casa rossonera, con i tifosi che hanno risposto presente e riempiranno l’Olimpico.

Scaroni VS Boban: la bordata all’ex rossonero

Questo pomeriggio c’è stata l’assemblea della Lega Serie A, in cui hanno partecipato i vari presidenti dei club del massimo campionato italiano. Presente all’assemblea c’era anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni.

Il presidente rossonero è stato intercettato all’uscita da alcuni giornalisti, che gli hanno chiesto quali siano le sensazioni per la partita di questa sera:

”Decisiva no, ci auguriamo sempre il meglio”.

Poi Scaroni ha risposto in merito alla provocazione ricevuta da Boban, il quale qualche giorno fa avrebbe attaccato la dirigenza rossonera, dicendo che il presidente rossonero non sappia di calcio. La risposta di Scaroni:

”Lui parli di se stesso”