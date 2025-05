Milan, scelto il nuovo bomber: arriva con lo scambio

Un attaccante importante sul panorama internazionale in arrivo al Milan con lo scambio: lo scenario a sorpresa

Diverse le problematiche che il nuovo Milan dovrà risolvere, in vista della prossima stagione, se vorrà pensare di competere per grandi traguardi. I rossoneri, tra le tante criticità emerse in questa stagione, hanno palesato una certa difficoltà al centro dell’attacco, con l’eredità di Giroud che si è rivelata piuttosto pesante da indossare per i giocatori che si sono susseguiti nel ruolo di numero 9.

Spesso, a togliere le castagne dal fuoco ci hanno pensato centrocampisti ed esterni, come Reijnders, Pulisic e Leao, ma non sempre questo è bastato, come abbiamo visto. A metà stagione, si è anche deciso per l’avvicendamento tra Morata e Gimenez, anche se il messicano ha avuto a sua volta qualche problema nell’adattamento al nuovo calcio.

L’intenzione sembra comunque puntare sull’ex Feyenoord, che ha talento e numeri per fare cose migliori in futuro. Ma al suo fianco dovrà esserci, nella prossima stagione, un altro attaccante dall’affidabilità conclamata. Ecco perché il Milan è ancora alla ricerca di un bomber. E potrebbe portarselo a casa con uno scambio a sorpresa.

Milan, asse con il Bayer Leverkusen: scambio tra Thiaw e Schick

Mirino sulla Bundesliga, dove attaccanti in grado di vedere la porta con continuità ce ne sono. In particolare in casa Bayer Leverkusen, dove potrebbe esserci il ritorno di fiamma per Patrik Schick.

L’ex attaccante della Roma ha trovato la sua dimensione in Germania, ma è sempre rimasto nel cuore degli osservatori nostrani. Il Leverkusen cerca Thiaw, per la difesa, per ovviare alla partenza di Tah. Per il Milan, sarebbe importante monetizzare con la cessione del tedesco, ma si potrebbe anche proporre uno scambio alla pari, viste le valutazioni simili del cartellino, con l’attaccante ceco, che in questa stagione ha messo insieme numeri di spessore (25 gol totali, meglio del compagno di reparto Boniface che sembrava destinato a esplodere definitivamente).

Milan, niente da fare per Abraham e Jovic: conferma sempre più lontana

La scelta di puntare su un attaccante simile, naturalmente, porterebbe all’ovvia conseguenza di rinunciare a più di qualche calciatore della rosa attuale. Abraham e Jovic tornano a essere fortemente in bilico.

L’inglese e il serbo, nelle ultime settimane, si sono ripresi la scena con buone prestazioni. Ma questo non basterà per la loro conferma. Il primo non sarà riscattato dalla Roma, per il secondo non ci sarà rinnovo del contratto e dunque l’addio a parametro zero. Il Milan opta per il cambio di pelle e ha bisogno di una maggiore continuità in zona gol, rispetto a quella avuta quest’anno.