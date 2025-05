Milan: scelto il nuovo centrale, arriva con De Zerbi

I rossoneri continuano a ragionare su come rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico. Un giocatore potrebbe arrivare con il bresciano

Il Milan deve ancora sciogliere i dubbi sul tecnico. Al momento la priorità dei rossoneri è quella di chiudere al meglio la stagione e andare a conquistare la Coppa Italia. Una volta terminato l’anno, si faranno i ragionamenti anche su chi puntare il prossimo campionato. La conferma di Conceicao in panchina non è esclusa, ma in questo momento sembrano altre le intenzioni della società. L’ultima parola spetterà direttamente al direttore sportivo e quindi vedremo cosa succederà.

Secondo quanto riferito da Paolo De Paola, noto giornalista, il nome che potrebbe essere molto utile al Milan è quello di Roberto De Zerbi per la panchina. Un profilo da sempre grande tifoso rossonero e quindi potrebbe consentire di fare un salto di qualità. E non è da escludere che con il tecnico bresciano potrebbe arrivare un calciatore del Marsiglia. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e questo consente anche di confermare che si tratta di un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato Milan: colpo dal Marsiglia, arriva con De Zerbi

Il nome di De Zerbi per il Milan sembra aver scalato un po’ le gerarchie in negativo. I rossoneri dovrebbero puntare su un profilo differente dal bresciano, ma comunque resta una pista ancora possibile e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire quali saranno le scelte del club meneghino.

E il bresciano potrebbe portare un giocatore dal Marsiglia. Sappiamo come il Milan ha bisogno di rinforzi nel reparto difensivo e un profilo in lista dei rossoneri per il prossimo calciomercato è quello di Balerdi. Il difensore, che piace molto alla Roma, sta facendo molto bene con i transalpini e, di conseguenza, è pronto a fare un salto di qualità importante in una big.

De Zerbi è intenzionato a portarlo con lui in caso di rottura con il Marsiglia e il Milan rappresenta una possibilità soprattutto con il bresciano in panchina. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Milan: Balerdi un obiettivo

A prescindere da De Zerbi, il Milan potrebbe decidere comunque su Balerdi visto che si tratta di un profilo che sta dimostrando di poter fare il salto di qualità in una big.

In questo momento la priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Subito dopo si penserà al calciomercato e vedremo quale sarà la scelta su Balerdi.