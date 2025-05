Milan, senza Champions perdite senza precedenti: cifre assurde

Il destino del Milan e quello della prossima Champions League sembrano destinati a non incrociarsi. E potrebbe esserci di più.

La matematica non ha ancora emesso la sua sentenza definitiva, ma per sperare in una qualificazione alla massima competizione europea servirebbe un mezzo miracolo: due vittorie nelle ultime due giornate e una combinazione favorevole di risultati dagli altri campi.

Uno scenario difficile da immaginare oggi, anche per i più ottimisti.

La perdita senza la Champions

Ma il vero problema potrebbe essere un altro, ben più concreto: il rischio che il Milan resti fuori da tutte le competizioni europee. Attualmente, infatti, i rossoneri si trovano fuori anche dalla zona che garantirebbe l’accesso a Europa League e Conference League. Una prospettiva impensabile a inizio stagione, ma che ora è tremendamente reale.

A quantificare l’impatto economico di un’eventuale esclusione dalla Champions è Tuttosport, che nell’edizione odierna fornisce una stima precisa delle perdite per il club. Solo dalla UEFA, il Milan incasserà quest’anno circa 60 milioni di euro, frutto del cammino interrotto agli spareggi contro il Feyenoord. A questa cifra vanno aggiunti gli introiti legati al botteghino, al marketing e ai diritti televisivi, che portano il totale a circa 100 milioni.

Ecco, quindi, la dimensione del danno: senza Champions, il Milan rischia di perdere intorno ai 100 milioni di euro nella prossima stagione. Una cifra pesantissima, che inevitabilmente influenzerebbe le scelte sul mercato, i rinnovi contrattuali e l’intera strategia sportiva del club.