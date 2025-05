Milan, sostituto di Maignan low cost: doppia sfida con il Napoli

Il Milan punta a trattenere Maignan, ma ha già il piano se il francese dovesse andare via: doppio duello con gli azzurri sul mercato per il nuovo portiere

Dopo una stagione altalenante come quella appena vissuta, il Milan prepara grandi cambiamenti per il futuro e non potrebbe essere altrimenti. Ci sono errori che non andranno commessi nuovamente, perché il Diavolo possa riproporsi ad alti livelli con convinzione, e per questo la dirigenza è al lavoro già da adesso in maniera febbrile per pianificare la svolta e la risalita.

In questo finale di annata, si cerca di chiudere con il sorriso e di ritrovare almeno qualche minima certezza. Si punta con fiducia alla finale di Coppa Italia, nelle ultime partite c’è stato qualche segnale positivo, con alcuni dei giocatori chiave che sono tornati a rendere come da loro ci si aspettava. Come Mike Maignan, le cui prestazioni sono sempre, inevitabilmente, sotto osservazione, considerando che si parla molto del suo futuro.

La sensazione è che si possa arrivare a breve al rinnovo di Maignan, ma qualora la trattativa dovesse nuovamente arenarsi, il Milan dovrà muoversi per un sostituto all’altezza. E in questo senso si intrecciano le strade con il Napoli.

Milan, idea Musso tra i pali: ma c’è anche l’ipotesi Meret

Gli azzurri sono segnalati su Juan Musso, che non sarà riscattato dall’Atletico Madrid e ceduto in maniera definitiva dall’Atalanta, se qualcuno metterà sul piatto circa 10 milioni di euro. Può inserirsi anche il Diavolo, ma il discorso va a incastrarsi con quello per Alex Meret.

La permanenza del portiere al Napoli non è certa, anche nel suo caso parliamo di un rinnovo ancora da mettere nero su bianco, anche se con segnali positivi. Il Milan dunque potrebbe sfidare gli azzurri per Musso oppure cercare, dietro le quinte, di strappare un accordo a parametro zero con lo stesso Meret.

Milan, i big in bilico: Theo Hernandez e Leao, la finale di Coppa Italia cambia tutto

Nel frattempo, in ambito rossonero si discute anche del futuro degli altri big. Il discorso si sposta quindi su Theo Hernandez e Leao, per i quali può essere determinante la finale di Coppa Italia.

Entrambi stanno ritrovando verve e linfa in questo finale di stagione, anche grazie alla modifica tattica di Conceicao. Per il francese, il rinnovo torna possibile, mentre il portoghese può ritrovare a sua volta centralità e dare al club argomenti per rimanere con convinzione. Se entrambi saranno decisivi nel secondo trofeo stagionale del Milan, la permanenza potrebbe essere cosa fatta.