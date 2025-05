Milan: spunta un altro problema, Monza decisivo

Non finiscono le brutte notizie. Non solo i rossoneri non potranno partecipare alle Coppe Europee, ma rischiano un’altra dura batosta

Una domenica da dimenticare in casa Milan. I rossoneri speravano fino alla fine di poter lottare per un posto in Europa, ma il ko di Roma porta il club guidato da Conceicao a dire addio a qualsiasi sogno di gloria. Ma non è assolutamente terminata qui per il club meneghino. La partita contro il Monza, infatti, si prospetta ad essere ancora una volta decisiva per la squadra del tecnico portoghese.

La speranza è che si possa provare a chiudere nel migliore dei modi con la stagione anche se il risultato non dipende solamente dalla prestazione del Milan. Mancano 90′ per rendere la stagione deludente e non fallimentare. Il rischio è quello di dover programmare in modo completamente diverso il prossimo anno. Le certezze le avremo solamente a breve e in base anche al risultato della partita contro il Monza.

Il Milan rischia un nuovo flop: le ultime

La sconfitta contro la Roma non solo ha infranto i sogni d’Europa del Milan, ma aperto ad uno scenario che i rossoneri sono chiamati ad evitare a tutti i costi. La stagione rischia di essere programmata in modo completamente differente a causa di un piazzamento in classifica. Per questo motivo la partita contro il Monza si preannuncia fondamentale per i rossoneri. E Conceicao avrà l’occasione di chiudere almeno con una vittoria la sua esperienza con il club meneghino.

Infatti, il Milan deve vincere contro il Monza e sperare in un passo falso di uno tra Bologna e Fiorentina per agguantare quell’ottavo posto fondamentale per non iniziare la stagione troppo presto con la Coppa Italia. Per il momento si tratta di un qualcosa non semplice da evitare visto che le due squadre vogliono lo stesso obiettivo.

La strada è in salita e il Milan sarà chiamato ad una prestazione importante contro il Monza per provare l’assalto all’ottavo posto ed iniziare la stagione in anticipo. La Coppa Italia il prossimo anno rappresenta una soluzione importante per ritornare nuovamente a vincere e partire ad agosto rappresenta un ostacolo che il club rossonero vuole evitare per non incappare in una stagione più lunga del previsto.