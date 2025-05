Milan, spunta un clamoroso dettaglio sul contratto di Allegri: tifosi impazziti

Allegri si appresta a fare ritorno alla corte del Milan: in queste ore è emerso un dettaglio contrattuale che sta letteralmente facendo impazzire i tifosi rossoneri.

Dopo 11 anni, Massimiliano Allegri tornerà ad essere l’allenatore del Milan. Nella giornata di ieri, il tecnico di Livorno ha sottoscritto il suo contratto con il Diavolo, mettendo nero su bianco l’accordo biennale (più opzione per un terzo anno) da 5 milioni a stagione. All’interno del contratto, sarebbe stato inserito anche un particolare bonus. Dettaglio che sta iniziando a far sognare i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione.

Clamoroso dettaglio nel contratto di Allegri: tifosi impazziti di gioia

Dopo essere stato ai box per un anno, Allegri è pronto a ritornare in sella per catturare su di sé i riflettori della Serie A e riportare il Milan in alto. Quello che sta creando più curiosità e aspettative in queste ore sul passaggio dell’ex Juventus in rossonero, è un particolare aspetto contrattuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’interno del contratto firmato ieri dal mister di Livorno sarebbe stato inserito un bonus che riguarda la vittoria dello Scudetto.

Un dettaglio non da poco che sta facendo ben sperare i tifosi rossoneri, che adesso guardano con ottimismo alla prossima stagione dopo il disastro avvenuto nell’ultima annata. Inoltre, proprio in caso di vittoria dello Scudetto, che per il Milan significherebbe seconda stella, il contratto di Max potrebbe passare da 2 a 4 anni. Non ci sarebbe nessuno premio, invece, per quanto riguarda il piazzamento in Champions League, ritenuto obiettivo minimo dalla proprietà.

Nella sua prima avventura al Milan, Massimiliano Allegri ha ottenuto 178 panchine: 91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti. L’esperto allenatore di Livorno ha portato ai rossoneri uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011). C’è un particolare dato che giova in favore dei rossoneri in vista della prossima stagione. Nel 1987, il Milan diede inizio alla propria annata proprio partendo da un match di Coppa Italia con il Bari. In quell’anno, il Diavolo conquistò lo Scudetto.

Allegri è pronto: l’ex Juve pressa il club per due rinnovi

Allegri non è ancora ufficialmente il micio allenatore del Milan, ma si starebbe già muovendo come tale. Il tecnico di Livorno è pronto ad incidere sin da subito, spingendo per due rinnovi in particolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex allenatore della Juventus avrebbe ricevuto delle indicative rassicurazioni sul fronte mercato.

L’intenzione del club è quella di migliorare in modo deciso la rosa, mettendo nelle mani di Massimiliano Allegri giocatori funzionali alla sua idea di calcio. Uno dei principali obiettivi sarebbe quello di rinforzare la difesa. Nelle prossime ore, il mister di Livorno dovrebbe cominciare il giro di telefonate per presentarsi ai giocatori e spiegare il nuovo progetto Milan, che punta a tornare competitivo e in cima alla classifica della Serie A.

Una delle priorità di Massimiliano Allegri è vedere ultimare i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto nel 2026 e con un futuro molto incerto. Il tecnico toscano sarebbe pronto a sfruttare al meglio la sua personalità ed esperienza per sollecitare la società a blindare quelli che sono due dei leader principali della rosa. Con l’arrivo di Allegri, Mike Maignan e Theo Hernandez potrebbero decidere di restare al Milan. Tra gli intoccabili di Max ci sarebbe anche Rafael Leao.